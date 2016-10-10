Продажи автомобилей в России в сентябре снизились на 11%

В сентябре 2016 г. в России было продано 125 568 легковых и легких коммерческих автомобилей - почти на 11% меньше, чем в сентябре 2015 г., следует из опубликованного в понедельник отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Падение замедляется: в августе российский авторынок сократился на 18%. По итогам 9 месяцев «рынок наконец преодолел планку в 1 млн автомобилей», комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, чьи слова приводятся в сообщении ассоциации. «Это, возможно, не то, что мы надеялись получить к данному моменту, но больше, чем предсказания пессимистов для всего года», - отмечает он.

Продажи Lada, лидирующей на российском рынке, выросли в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5% до 22 837 шт. Бренд демонстрирует положительную динамику уже три месяца подряд. Представитель «АвтоВАЗа» объясняет продолжающийся рост продаж Lada популярностью Vesta и Xray, а также информацией о возможном сокращении мер господдержки автопрома: «Люди спешат купить новые и продать старые автомобили, причем в кризис, естественно, внимание покупателей привлекают наиболее эффективные модели с точки зрения соотношения цена - качество, стоимость эксплуатации и остаточная стоимость». Основные причины роста компании - господдержка, смещение спроса в бюджетный сегмент, в котором представлены и новинки Lada Vesta и Xray, также комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Сентябрь оказался удачным еще для 10 марок - участников топ-20 российского рынка: выросли продажи Renault (1%), Toyota (18%), VW (3%), ГАЗа (2%), Skoda (5%), УАЗ (2%), Mercedes-Benz (1%), Lexus (51%), BMW (6%) и Lifan (12%). В августе положительная динамика была только у пяти брендов. Помимо Lada это были Skoda, УАЗ, Mercedes-Benz и Lifan. Среди причин увеличения продаж Skoda - «актуальный для российских реалий» модельный ряд, рост популярности спецверсий автомобилей марки, использование программ кредитования со сниженными процентными ставками и мер господдержки, перечисляет представитель компании.

Рост продаж Toyota и Lexus, показавших наибольший рост в сентябре, скорее всего, связан с маркетинговыми акциями и запуском локального производства кроссовера Toyota RAV4, считает Удалов. Показатели Toyota были достигнуты за счет сбалансированной модельной линейки и вывода новинок (Camry Exclusive, RAV4 Exclusive, Corolla), персонального и премиального подхода к клиенту и объявленным индивидуальным привилегиям для клиентов, комментирует представитель компании.

Продажи корейских марок, основных конкурентов Lada по количеству реализованных машин, снизились: Hyundai - на 6% до 14 200 машин, Kia - на 17% до 13 398 автомобилей. Между тем впечатляющие результаты вновь показал кроссовер Hyundai Creta, который выпускается в Санкт-Петербурге: в сентябре в России, по данным АЕБ, было реализовано 5058 шт., модель переместилась с 6-го места на 4-е, обогнав VW Polo и Lada Vesta. На общие результаты корейских марок во многом повлиял эффект высокой базы: в сентябре 2015 г. их продажи были гораздо лучше рынка, говорит Удалов.

Наибольшее падение в сентябре в топ-20 показали Chevrolet (-56%), Mitsubishi (-52%) и Audi (-39%). GM свернул производство и поставки Chevrolet, сейчас дилеры распродают остатки, напоминает Удалов. Продажи Mitsubishi снижаются из-за сокращения модельного ряда. Об этом говорит и представитель Mitsubishi. «Сокращение [модельного ряда] связано с экономической причиной, а именно - влиянием курсовой разницы на итоговую стоимость импортируемых моделей, таких как Mitsubishi Lancer и Mitsubishi ASX, - поясняет он. - На текущий момент ключевой моделью бренда на российском рынке является Mitsubishi Outlander, производимый на мощностях калужского предприятия «ПСМА рус». Именно на эту модель мы делаем основную ставку».

«На текущих рубежах авторынок удерживается лишь благодаря действующим программам стимулирования спроса, - комментирует PR-директор дилерской компании "Рольф" Светлана Браницкая. - Пока реально работает только программа льготного кредитования. В зависимости от того, какие меры поддержки спроса мы увидим в будущем году, будет меняться и динамика продаж автомобилей. Очевидно, что повышение ценового порога для автомобилей под программу сможет поддержать целевой спрос». Многие клиенты предвкушают традиционные скидки в конце года, но высокая волатильность рубля может внести свои корректировки в эти планы, добавляет она.

«Темпы продаж в оставшиеся месяцы года будут зависеть от того, поверят ли покупатели или нет в продолжение государственных программ поддержки продаж, например программы трейд-ин, - думает Шрайбер. - Те, кто предположит, что окончание программ близко, могут ускорить принятие решения о покупке. Если большинство будет думать таким образом, то спрос на новые автомобили может кратковременно вырасти». «Господдержка необходима, если бы ее не было, то падение рынка в 2016 г. было бы еще больше относительно 2015 г., - говорит представитель Mitsubishi. - В первую очередь мы говорим о программе трейд-ин и утилизации, которая проходила при поддержке правительства в этом году. В месяцы реализации госпрограммы по трейд-ин продавалось до 60% всех Mitsubishi Outlander».

Господдержка «несомненно нужна», говорит представитель «АвтоВАЗа». Половина продаж всех автомобилей в России за последний год произошли благодаря таким мерам, как утилизационный сбор и трейд-ин, говорит он: «Сейчас очень важно дождаться хотя бы первых признаков оживления рынка, которые прогнозируются на 2017 г. И лишь потом начинать снимать меры господдержки».

О возможности продления мер господдержки авторынка в 2017 г. уже говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснял, что программы будут переформатрированы и станут узкоспециализированными. Источники «Ведомостей» говорили, что вместо программы обновления парка (скидки на новые машины при сдаче старой в утилизацию или по схеме трейд-ин), скорее всего, появятся узконаправленные программы - например, уже анонсированные Мантуровым «Первый автомобиль», «Автомобиль для села» и проч. Их условия пока неизвестны.

По итогам 2016 г. продажи легковых автомобилей в России упадут на 13-14% до 1,3 млн шт., прогнозирует «Автостат». Такой же прогноз по рынку и у «АвтоВАЗа». В 2017 г. рынок, скорее всего, останется на уровне текущего, считает Удалов. Предпосылок для роста нет, а дно уже почти достигнуто, поясняет он.

В подготовке участвовала Ирина Скрынник