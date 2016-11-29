Правительство поможет продать LCV и автобусы

Правительство увеличило финансирование двух госпрограмм поддержки автомобильного рынка и отрасли: на закупку автомобилей «скорой помощи» в 2016 г. выделен еще 1 млрд руб. (общая стоимость программы в итоге составила 5 млрд руб.), школьных автобусов – 900 млн руб. (стоимость программы выросла до 3,9 млрд руб.). Это следует из распоряжений, подписанных премьером Дмитрием Медведевым и опубликованных в понедельник на сайте government.ru. За счет дополнительных субсидий планируется продать около 500 машин «скорой помощи» и более 600 автобусов.

За 10 месяцев в России было продано 71 077 легких коммерческих автомобилей (минус 6,1%), гласят данные «Автостата» (данные основаны на количестве регистраций новых машин). Продажи в октябре выросли на 3,8%, но этому предшествовало пять месяцев падения. Рынок автобусов чувствует себя лучше: в январе – сентябре (более свежих данных нет) он вырос на 5,7% до 25 961 шт., включая микроавтобусы, по данным «АСМ-холдинга».

По условиям программы госзаказчиком выступает Минпромторг – он закупает автомобили у определенных производителей и распределяет их затем на основании заявок от регионов. Всего в 2016 г., с учетом дополнительных субсидий, может быть закуплено более 4700 машин «скорой помощи» и школьных автобусов, следует из слов Медведева, которые приведены на сайте правительства.

Сейчас в госпрограммах закупки школьных автобусов и машин «скорой помощи» участвует продукция предприятий группы ГАЗ, УАЗа, Ford Sollers, «Волгабаса». Представитель Ford Sollers рассказал, что по этим программам компания продала около 250 школьных автобусов и около 150 машин «скорой помощи». По данным «Автостата», за 10 месяцев 2016 г. в России был продан 3571 легкий коммерческий автомобиль Ford. «Программы оказали существенную поддержку рынку в целом и продажам УАЗа в том числе», – говорит представитель «Соллерса». Какова их доля в общих продажах LCV УАЗа в России (всего за 10 месяцев было продано 14 325 шт., по данным «Автостата»), он не пояснил. Компания надеется на продолжение программ в 2017 г. Для российских автопроизводителей совокупный заказ почти на 5000 машин – это ощутимая помощь, комментирует аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Для автозаводов это особенно актуально с учетом высоких фиксированных издержек, подчеркивает эксперт. Так, группа ГАЗ, например, в первом полугодии получила 2,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО. Чистая прибыль «Соллерса» (владеет УАЗом) по МСФО за этот же период составила 34 млн руб. Ford Sollers финансовые результаты не раскрывает, данных «Волгабаса» за полугодие нет.

О вхождении в программу госзакупок машин «скорой помощи» просит «АвтоВАЗ», говорит человек, близкий к компании. У предприятия есть медицинские версии Lada Largus, но это санитарные автомобили, и на них субсидии сейчас не распространяются. «АвтоВАЗ» просит расширить список моделей в рамках госпрограммы, говорит собеседник. Представитель «АвтоВАЗа» на вопросы не ответил. Есть желание участвовать в этих программах и у немецкой Daimler: на базе LCV Mercedes-Benz Sprinter Classic (производятся на мощностях ГАЗа) уже выпускаются машины «скорой помощи», а в начале 2017 г. появятся серийные версии школьных автобусов – пока создан прототип, сказал представитель Mercedes-Benz Vans.

Какими могут быть условия госпрограмм закупок машин «скорой помощи» и школьных автобусов в 2017 г., пока не ясно. Еще не утверждена общая сумма, которая будет выделена на поддержку спроса в 2017 г., это станет ясно в декабре, поясняют сотрудники двух автоконцернов. Ранее чиновниками называлась сумма более чем в 60 млрд руб., в том числе закупки газомоторной техники, льготного автолизинга, автокредитования, на программы «Первый автомобиль», «Русский тягач» и проч.