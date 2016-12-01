Российские продажи Lada в ноябре могут вырасти на 15–18%

Российские продажи Lada в ноябре, по предварительным прогнозам, могут вырасти на 18% в сравнении с ноябрем 2015 г., сообщило правительство Самарской области со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Николя Мора. Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил, что компания ожидает рост, но цифру не стал комментировать. Человек, близкий к «АвтоВАЗу», говорит, что в ноябре ожидается минимум 15%-ный рост продаж Lada в России. В ноябре 2015 г. в России было продано 21 580 автомобилей Lada. Получается, в ноябре этого года продажи могут составить около 25 000 шт., а в целом за 11 месяцев – почти 240 000 шт. (минус 2%).

Продажи Lada в России начали расти в июле, несмотря на сокращения рынка. Темп повышается: в июле и августе увеличение составило 4%, в сентябре – 5%, в октябре – 13%, гласят данные АЕБ. Помогают участие в госпрограммах стимулирования спроса на автомобили (главная – обновление автопарка стоимостью более 22 млрд руб.), собственные акции компании, смещение спроса в сторону новинок – Lada Vesta и Lada Xray, перечисляет представитель «АвтоВАЗа». Продажи седана Vesta начались осенью 2015 г., по итогам 10 месяцев 2016 г. модель находится на 4-м месте, уступая Hyundai Solaris (лидер), Kia Rio (2-е место) и Lada Granta. Высокий хетчбэк Xray – на 18-м месте.

«АвтоВАЗу» в ноябре также помогла низкая база прошлого года, замечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. На руку компании и неопределенность с продолжением программ стимулирования спроса в 2017 г., добавляет эксперт. Чиновники обещают продолжить поддержку, но условия и точный набор программ еще не известны. Некоторые покупатели не хотят рисковать и спешат воспользоваться теми скидками, которые есть сейчас, указывает Беспалов. Например, при утилизации старой машины «АвтоВАЗ» дает 20 000 руб. скидки на новый автомобиль, при схеме trade-in – 20 000–40 000 руб. в зависимости от модели и ее комплектации. Для сравнения: седан Granta стоит от 383 900 руб.

Доля растет 19,9% такую долю занял «АвтоВАЗ» на российском рынке легковых автомобилей по итогам 10 месяцев, по данным компании. В 2015 г. доля была 17,9%

Рост продаж Lada может продолжиться и в декабре, считает Беспалов. В этом случае (и с учетом прогнозируемого роста на 15–18% в ноябре) продажи Lada в целом по году могут быть на уровне 2015 г. – тогда было продано почти 270 000 машин.

Из-за сократившегося рынка «АвтоВАЗ», как и большинство автозаводов в России, недозагружен, компания несет убытки (по итогам девяти месяцев – 34 млрд руб. по МСФО. – «Ведомости») и ей важно наращивать продажи, продолжает Беспалов. Но текущий уровень небольшой в сравнении с докризисными показателями, отмечает он. Например, в 2011 г. было продано 578 387 автомобилей Lada, по данным АЕБ. Финансовое положение «АвтоВАЗа» коренным образом может улучшить планируемая рекапитализация, подчеркивает эксперт. Ее общая стоимость – 85 млрд руб., она начнется в декабре (допэмиссию в 25 млрд руб. может выкупить Renault) и продолжится в I квартале 2017 г.

Представители опрошенных «Ведомостями» автоконцернов не стали раскрывать прогнозы своих продаж в ноябре. По итогам 10 месяцев рыночная доля «Renault Россия» достигла рекордной цифры в 8%, лишь напомнил представитель компании. Kia рассчитывает укрепить долю бренда, которая за 10 месяцев составила 10,6%, сказал представитель марки. По прогнозу компании, в 2016 г. российский рынок составит 1,4 млн автомобилей – на 12,5% меньше, чем в 2015 г.