Продажи Lada в России растут третий месяц

Российские продажи Lada, лидирующей на рынке, выросли в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5% до 22 837 шт., следует из опубликованного в понедельник отчета АЕБ. Рост наблюдается уже три месяца подряд (см. график). Рынок, напротив, продолжает сокращаться, но темпы падения снижаются: если в августе он снизился на 18%, то в сентябре – на 10,9%.

Представитель «АвтоВАЗа» объясняет рост продаж Lada прежде всего появлением в модельном ряду седана Vesta (продается с ноября 2015 г.) и высокого хетчбэка Xray (с февраля 2016 г.). Так же считает и исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. На эти модели пришлось почти 27% общих сентябрьских продаж марки, по данным АЕБ. Vesta – вторая по популярности модель Lada, но ее ежемесячные продажи постепенно снижаются. «Здесь нельзя говорить о тренде, скорее это конъюнктурные колебания, вызванные в том числе и специальными акциями конкурентов, которые зачастую, как известно, не считаются с затратами с целью максимально опустить цену и захватить часть рынка, – комментирует представитель «АвтоВАЗа». – Однако такие искусственные меры не могут носить долгосрочный характер».

Продажи корейских Hyundai и Kia, основных конкурентов Lada по количеству реализованных машин, снизились на 6 и 17% соответственно. На общие результаты корейских марок во многом повлиял эффект высокой базы – в сентябре 2015 г. их продажи были гораздо лучше рынка, отмечает Удалов. Между тем растет спрос на новинку Hyundai – кроссовер Creta, который продается с августа 2016 г.: в сентябре модель переместилась с 6-го места на 4-е, обогнав VW Polo и Lada Vesta, по данным АЕБ. Представитель Kia связывает снижение продаж марки с общей макроэкономической ситуацией.

Продажи Lada стимулирует возможное сокращении мер господдержки автопрома, продолжает представитель «АвтоВАЗа»: «Люди спешат купить новые и продать старые автомобили. Причем в кризис, естественно, внимание покупателей привлекают наиболее эффективные модели с точки зрения соотношения цена/качество, стоимости эксплуатации и остаточной стоимости».

Господдержка в 2017 г. «несомненно нужна», говорит представитель «АвтоВАЗа». Половину продаж всех автомобилей в России за последний год обеспечили такие меры поддержки, как программа обновления автопарка, отмечает он: «Сейчас очень важно дождаться хотя бы первых признаков оживления рынка, которые прогнозируются на 2017 г. И лишь потом начинать снимать меры господдержки». О возможности продления мер господдержки авторынка в 2017 г. уже говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Программы будут переформатированы и станут узкоспециализированными.

По итогам 2016 г. продажи легковых автомобилей в России упадут на 13–14% до 1,3 млн шт., прогнозируют «Автостат» и «АвтоВАЗ». В 2017 г. рынок скорее всего останется на уровне текущего, считает Удалов. «АвтоВАЗ» не исключает небольшой рост.