Skoda Kodiaq: Нежности большой медведицы

«Шкода» дала мне путевку в жизнь. Я как будто выиграл в лотерею,» - молодой человек в пиджаке и красных джинсах рядом со мной чрезвычайно серьезен и, кажется, растроган. У нас за спиной под светом софитов стоит Skoda Kodiaq, а подробностями биографии со мной делится человек, которому первый большой чешский кроссовер обязан выражением лица. Далибора Пантучека, дизайнера по экстерьеру, которому в день презентации «Кодиака» исполнилось 33 года, Skoda выпестовала под себя: первые контакты с дизайнерами компании в Университете изобразительных искусств в Братиславе, потом победа в конкурсе Skoda для студентов, стажировка в дизайн-центре Skoda и дальнейшая учеба в престижнейшем Королевском колледже искусств в Лондоне, оплаченная «Шкодой». После окончания которого Пантучек, разумеется, поступил на работу в студию чешской марки в Млада-Болеславле.

О своем детище он рассказывает с азартом, о «Шкоде» – с трепетом: послушать его, так Йозеф Кабан, шеф-дизайнер марки, взялся сделать из автобренда новое национальное достояние, сравнимое с богемским хрусталем - его «бриллиантовая» огранка подарила современным «шкодам» четкие грани кузова и рисунок в виде кристаллической решетки в оптике. На этом визуальном языке говорит с окружающими и Kodiaq. Но если в три четверти сзади он немного напоминает универсал Superb, то в «лицо» его всегда узнаешь безошибочно благодаря посаженным сразу под фарами противотуманкам. Это решение – отчасти дань уважения запоминающейся внешности первого кроссовера Skoda: у Yeti большие круглые противотуманки сидели вплотную к радиаторной решетке. «Прикройте их, и "Кодиак" превратится в усредненный современный кроссовер с агрессивной внешностью», – говорит Пантучек. Недавно «четырехглазой» стала Skoda Octavia – означает ли это, что раздельная передняя оптика будет фирменной фишкой марки? «Кто знает, кто знает… – кокетничает дизайнер. – Мы, конечно, ищем способы сделать наши автомобили более заметными и выразительными».

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Стилисты Skoda подразумевают в графике передней части внедорожника еще и нарисованный прямыми «счастливый» четырехпластинчатый лист клевера. Хотя для такого прочтения, наверное, нужно очень долго смотреть на богемский хрусталь или увлекаться кубизмом – мне анфас Kodiaq c массивным бампером и жестким взглядом узких фар больше напоминает лицо бойца коммандос с мазками темной краской на скулах. Новинку назвали в честь бурого медведя кадьяка, однако «Кодиаку» больше к лицу белый «мех» – характерная маска с отделенными подфарниками теряется на темном цвете, превращая автомобиль в тот самый усредненный современный кроссовер.

От клевера передней части – к Simply Clever: «просто умные» решения, облегчающие жизнь шкодоводам, в Kodiaq преследуют тебя с момента открытия двери. Подпружиненная пластиковая планка выдвигается с торца двери на ее кромку, защищая металл – свой и чужой – от повреждения на парковке. Таких решений в Kodiaq более 30, от уже знакомых по другим «шкодам» (и «Роллс-Ройсам») зонтов в дверях до «самолетного» набора для сна. Если заказать эту опцию, то в салон положат пару пледов в футляре, а на подголовниках крайних сидений второго ряда появятся откидывающиеся вниз «ушки», фиксирующие головы спящих пассажиров. Кто в Skoda настолько clever, чей ум исправно выдает новые идеи для каждой новой модели? Оказывается, трудится коллективный разум: в рамках проекта ZEBRA (аббревиатура чешских слов «знание», «энтузиазм», «сметливость», «разум» и «активность») компания награждает сотрудников всех уровней за дельные предложения, касающиеся конструкции автомобиля или организации труда. «Мы не садимся перед чистым лисом бумаги и думаем, что бы нам такого нового и оригинального придумать, – говорит Пантучек. – Каждое «простоумное» решение – это жизненное наблюдение, люди замечают, чего им не хватает в автомобиле, и рассказывают об этом».

Можно несколько раз подряд войти в «Кодиак» и выйти – и все равно не понять, как в кузов не самого крупного внедорожника с короткими свесами, поджатого по бокам массивными арками с 18-дюймовыми колесами (могут ставится еще 17- и 19-дюймовые диски), вошло столько пространства. Компактный «всефольксвагеновский» руль здесь выглядит игрушечным, удобное кресло сделано с таким запасом по всем измерениям, что я кажусь себе маленьким и щуплым. Тянусь к бутылке воды в пассажирской двери с водительского места – и касаюсь ее кончиками пальцев вытянутой руки уже практически лежа на боку. Диван сзади плосковат, зато здесь можно вытянуть ноги, а если спереди человек небольшого роста – закинуть ногу на ногу.

Задняя дверь пятиместной версии скрывает плато размером с двуспальную кровать: 720 л багажного пространства ставят новый рекорд в классе. Сетка, рейки, крючки, съемный плафон-фонарик – здешнего такелажа хватит на небольшую яхту. Даже в семиместной конфигурации за спинками остается еще 270 л, поболее, чем у иных малолитражек. На третьем ряду, правда, человек среднего роста касается макушкой крыши и низведен в правах до ребенка – чтобы сдвинуть вперед сиденье и выйти наружу, придется взывать к помощи извне.

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Приятнее всего в «Кодиаке» ехать спереди, за рулем. Еще и потому, что на остальных местах на серпантинах Майорки укачивало: высокий кроссовер меняет направление движения с небольшими кренами. В остальном внедорожная натура никак не проявила себя – «Кодиак» бежит по дороге по-легковому легко. Легкий прозрачный руль, с ленцой возвращающийся в нулевое положение, собранная подвеска, бесшовный разгон «на двух сцеплениях», общее впечатление легкой, жесткой и отзывчивой конструкции – еще один современный фольксваген-мобиль, в котором часы и сотни километров пролетают незаметно для водителя, доставляя порой немалое удовольствие от управления. Разве что на гравии и дорогах с изъянами асфальта ощутим зуд от микронеровностей – широченным низкопрофильным лапам «Кодиака» камушки кололи подошвы, хотя бревна лежачих полицейских они почти не замечали.

Тестовые автомобили были оснащены системой изменений настроек шасси с адаптивными амортизаторами, но наиболее заметно переключение режимов сказалось на поведении роботизированной коробки в режиме Sport. Хотя на максимальную тягу в 400 Нм двухлитровый турбодизель выходил уже с 1750 оборотов в минуту, коробка подолгу удерживала обороты в районе трех тысяч, заставляя «Кодиак» реветь по-грузовому. Но в обычном режиме DSG стремится экономить солярку: при ускорениях и на подъемах тянет с переключениями вниз, заставляя разгоняться в пределах одной передачи. Топовый дизель, впрочем, ни разу не заставил нетерпеливо топтать педаль газа или сбрасывать передачи миниатюрными подрулевыми лепестками – запаса тяги всегда хватало с лихвой.

Российские цены Skoda Kodiaq пока не объявлены. В Чехии кроссовер стоит от 25 000 евро (версия с бензиновым двигателем 1.4 TSI 150 л. с. в комплектации Active) до 35 000 евро (с топовым дизелем 2.0 TDI 190 л. с. в комплектации Style)

Неожиданно резвой оказалась модификация со 150-сильным бензиновым турбомотором. Здесь как раз роботизированная коробка проявила себя во всем блеске, полностью компенсируя меньшее поголовье «лошадей» и ньютон-метров: с готовностью переходила на пару передач ниже по малейшему требованию правой ноги, а при разгоне с места организовывала восхождение 150 сил по шести ступеням так искусно, что непрерывный поток мощности на какой-то момент вдавил автора этих строк в кресло. Следует оговориться, впрочем, что в тот момент он был в салоне один.

Случайное нажатие кнопки на спице рулевого колеса, расположенной слишком близко к ободу, активировало голосовое управление мультимедийной системы Columbus и заставило вступить в незапланированную беседу с ее цифровой обитательницей. Выяснилось, что обладательница спокойного женского голоса – скорее меломан, чем штурман. Она буквально с полуслова понимала меня, когда я просил поставить рок или классику, зато в ответ на команду проложить дорогу к ближайшему супермаркету теряла слух и начинала долго и нудно переспрашивать, выпытывая подробности – что за адрес, уверен ли я, что мне нужна навигация, не начать ли нам с города...

Задать точку назначения было проще на ярком 8-дюймовом экране, но случайный контакт с цифровой душой автомобиля помог сформироваться представлению о половой принадлежности «Кодиака». Он для меня не медведь, а заботливая медведица, пытающаяся обнять все живое в салоне широченными лапами из черного «пластикового дерева» с когтями вентиляционных решеток. «Шкода» печется о своих сотрудниках и клиентах как о собственных отпрысках – разве не напоминают все эти «умные решения» сборы в дорогу ребенка матерью-наседкой, старающейся предусмотреть любые неудобства своего чада? Лет 20 назад, до эры доминирования кроссоверов и внедорожников, «Кодиак» родился бы просто гениальным минивэном – каким-нибудь Spaceter'ом или Roomster'ом XL с дружелюбной мордашкой. Сегодня ему приходится демонстрировать избыток тестостерона и мериться размером колес и дорожного просвета с подобными себе «покорителями бездорожья». А куда деваться? На рынке жить – по-медвежьи реветь.