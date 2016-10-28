Российское производство кроссовера Skoda Kodiaq может начаться в 2017 году

В 2017 г. в России может начаться производство нового большого кроссовера Skoda Kodiaq, рассказали «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами группы Volkswagen, и топ-менеджеры двух дилерских компаний группы. Выпускаться новинка будет в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа, утверждают двое из них. Сейчас здесь в режиме полного цикла производятся Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.

Мировая премьера Kodiaq состоялась 1 сентября 2016 г. в Берлине. В октябре ее начал выпускать завод группы Volkswagen в Чехии. На российском рынке Kodiaq появится ближе к лету 2016 г., говорит один из дилеров. Сначала это будут чешские машины, следом стартует местное производство, поясняет он.

Skoda заинтересована в сборке Kodiaq в России и выбирает между Нижним Новгородом и Калугой, где у Volkswagen собственный автозавод, рассказывал в октябрьском интервью «Газете.Ru» директор региона Россия – СНГ компании Skoda Auto Мирослав Кроупа. «У нас идут конструктивные дискуссии с потенциальными партнерами, чтобы создать условия для нашего будущего роста. Возможно, через несколько месяцев у нас будут интересные новости из России», – отмечал также в октябрьском интервью «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Маттиас Мюллер.

Ищут партнеров Ранее партнером ГАЗа также была General Motors, но американский автоконцерн в 2015 г. заморозил производство в России. «У нас есть дополнительные мощности, и мы разрабатываем несколько вариантов решения этого вопроса», – говорил Айбек. По его словам, дозагрузить мощности компания планирует как с помощью заказов текущих партнеров, так и за счет увеличения их количества. Подробности он не раскрывал.

Помимо легковых автомобилей для группы Volkswagen ГАЗ выпускает легкие коммерческие автомобили для Daimler. «Сейчас мы с ними [Volkswagen и Daimler] работаем над следующим периодом, обсуждаем модифицированный продуктовый портфель», – говорил в октябрьском интервью «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» (в состав которых входит группа ГАЗ) Манфред Айбек.

Окончательное решение об организации производства Kodiaq в России еще не принято, сказал «Ведомостям» представитель Volkswagen. Представитель группы ГАЗ от комментариев отказался.

В январе – августе 2016 г. на нижегородской площадке Volkswagen мощностью 132 000 машин в год было выпущено около 25 300 шт., на заводе в Калуге мощностью 225 000 автомобилей в год – примерно 70 800 шт., по данным человека, знакомого с менеджерами группы. Площадка в Нижнем Новгороде больше ориентирована на автомобили Skoda, чем калужский завод (здесь выпускаются Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также собираются LCV и модели Audi. – «Ведомости»), говорит один из источников «Ведомостей». В перспективе компания может свернуть в Нижнем Новгороде выпуск Yeti текущего поколения и Kodiaq поддержит загрузку местных мощностей, созданных для выполнения условий соглашения о промсборке, добавляет он. Для получения льготных ввозных пошлин на комплектующие немецкому автоконцерну помимо прочего нужно иметь возможность выпускать не менее 350 000 машин в год. Выпуск текущего поколения Yeti в Нижнем Новгороде может завершиться ближе к концу 2017 г., появится ли на конвейере вместо него новое поколение, неизвестно, говорит и другой источник. «Мы долго думали, что будет интереснее для России – новый Yeti или Kodiaq. В итоге остановились на последнем», – говорил в октябре Кроупа.

По оценке одного из дилеров, продажи Kodiaq в России «в лучшем случае» будут доходить до 30 000 автомобилей в год. По оценке другого дилера – менее 10 000 шт. «Вести локальное производство модели полного цикла со сваркой, окраской имеет смысл, только когда его объемы превышают 10 000–15 000 единиц в год», – говорил Кроупа.

По итогам девяти месяцев 2016 г. в России было продано 40 949 автомобилей Skoda – на уровне января – сентябре 2016 г., гласят данные АЕБ. Весь рынок легковых автомобилей и LCV сократился на 14,4%. В 2017 г. российский рынок покажет «небольшой плюс», а Skoda увеличит продажи на 10–15%, прогнозировал Кроупа.