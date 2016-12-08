Продажи легковых автомобилей выросли впервые за два года

В ноябре в России продано 132 346 легковых и легких коммерческих автомобилей – на 0,6% больше, чем за тот же месяц годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи увеличились впервые за последние два года: последний рост продаж за месяц отмечался в декабре 2014 г., после чего они неуклонно падали из-за девальвации рубля и снижения покупательной способности населения.

В результате в январе-ноябре отставание от прошлогодних продаж сократилось с 13,3% по итогам января-октября до 12%. Это сущетственно меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, когда продажи сократились на 34,5%.

Стало ли это увеличение новым трендом рынка, будет видно по итогам декабря, пока выводы делать еще рано, приводятся в сообщении АЕБ слова председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера.

Продажи первой пятерки брендов - Lada, Hyundai, KIA, Renault и Toyota выросли. Продажи действительно немного выросли, подтверждает председатель совета директоров ГК «Модус» Алексей Лещенко. Это связано с тем, что ближе к колнцу года потребители активнее, чем в течение года, тратят деньги, считает он.

Спрос на автомобили в ноябре заметно оживился, благодаря многочисленным предновогодним акциям и ожиданию новой волны повышения цен уже в начале будущего года, подтверждает директор дилерского центра BMW «Пеликан праймари» ГК «Рольф» Ирина Цыганкова. У «Рольф» рост выше рынка - 42% по новым автомобилям и на 68% - по автомобилям с пробегом.

Основные причины роста - низкая база ноября прошлого года, стабилизация в экономике и небольшое увеличение потребительской уверенности, считает аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов. Также в ноябре еще была неопределенность по поводу сохранения госпрограмм поддержки автопрома в 2017 г., что подстегивало спрос, отмечает он. Кроме того, в ноябре дилеры захватили часть спроса декабря, приводит еще одну причину директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «Автоспеццентр» Алексей Потапов.

Рост продолжится в декабре, ожидают Беспалов и Цыганкова. АЕБ прогнозирует, что по итогам года будет продано 1,44 млн машин. Следовательно, за декабрь предстоит продать не менее 160 000 автомобилей. Этого показателя получится достичь, поскольку продажи в декабре как правило идут активнее, предполагает Беспалов. Рост будет и в 2017 г. - примерно на 5-6%, прогнозирует он.