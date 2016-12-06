Автопроизводители заметили признаки оживления спроса

Завод Toyota в Санкт-Петербурге, с мая работавший в одну смену, с 5 декабря перешел на две смены, сообщила компания. «Во всем мире компания Toyota придерживается стратегии производства моделей в тех регионах, где они пользуются наибольшим спросом, – приводятся в сообщении компании слова президента «Тойота мотор» Хидэнори Одзаки. – Я рад, что Toyota Camry и Toyota RAV4 являются абсолютными лидерами в своих сегментах в России. Запуск второй смены стал логичным ответом на высокий спрос на данные модели среди российских покупателей».

Седан Camry выпускается в Санкт-Петербурге с момента открытия завода (с 2007 г., с 2014 г. – новое поколение), а кроссовер RAV4 – с августа 2016 г., инвестиции в запуск второй модели составили 9,7 млрд руб. По итогам 10 месяцев 2016 г. общие продажи Toyota в России сократились на 4% до 76 070 машин (рынок упал на 13,3%), в октябре – выросли на 16% до 7740 шт. (рынок сократился на 2,6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи RAV4 в октябре выросли почти в 2,5 раза до 2518 шт. (на эту модель пришлась треть общих продаж марки в России), Camry – снизились на 10% до 2056 машин.

Неустойчивый спрос Рыночные прогнозы на декабрь 2016-го и 2017 г. опрошенные автоконцерны не стали давать. По мнению представителя «Соллерса», в 2017 г. «объем автомобильного рынка будет зависеть от объемов стимулирующих программ поддержки спроса со стороны государства». В следующем году чиновники обещают для стабилизации или роста спроса на автомобили продолжить программы стимулирования рынка, но набор мер и объемы финансирования еще не утверждены.

Увеличение количества смен связано прежде всего с заменой импорта RAV4 его локальным производством, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По итогам 10 месяцев RAV4 лидирует в структуре импорта не только Toyota, но и всех легковых автомобилей, по данным «Автостата»: было ввезено 22 700 машин этой модели (+6,3%). Рост продаж Toyota в октябре он объясняет прежде всего массированной рекламой RAV4 как нового локального автомобиля и его привлекательной ценой (от 1 459 000 руб. без учета акций). Основными конкурентами RAV4 Удалов называет Volkswagen Tiguan (от 1 539 000 с 2-литровым двигателем) и Nissan Qashqai (от 1 249 000 руб.). Эти модели также активно рекламируются, продолжает эксперт. Они выпускаются в России, к тому же сегмент кроссоверов в стране второй по емкости после B-сегмента и в 2017 г. как минимум может сохраниться или даже вырасти, говорит Удалов. Привлечение внимания к локальным моделям позволит компаниям увеличить загрузку мощностей своих российских автозаводов, страдающих от падения спроса, резюмирует он. В октябре на сегмент кроссоверов и внедорожников пришлось 40,3% рынка легковых автомобилей (на B-сегмент – 40,8%), по оценке «Автостата».

Проектная мощность российского завода Toyota – 100 000 машин в год. В январе – ноябре 2016 г. здесь выпущено 33 065 машин (+12%), сообщила в понедельник компания. По итогам 2016 г. будет произведено чуть менее 40 000 машин, по оценке гендиректора «Auto-Dealer – СПб» Михаила Чаплыгина. По его мнению, в 2017 г. предприятие даже при нынешнем уровне спроса на две модели способно выпустить более 60 000 машин для российского рынка. Ранее представитель завода говорил, что RAV4 будет производиться для рынков России, Казахстана и Белоруссии. Продажи Camry и RAV4 в I квартале 2017 г. могут просесть: все будет зависеть от того, насколько импортер повысит цены, предупреждает управляющий партнер EURussia Partner Иван Бончев.

Также с 5 декабря возвращена пятидневная рабочая неделя с двумя сменами на производстве автомобилей группы Volkswagen в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа (с пяти- на четырехдневный режим работы оно было переведено в сентябре). В Калуге завод по-прежнему работает пять дней в неделю в две смены, сказал представитель группы VW.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге с марта 2016 г. работает пять дней в неделю в одну смену и не исключает возможности увеличения смен «при необходимости», сказал представитель Nissan. По итогам 10 месяцев продажи Nissan в России упали на 24%, а Qashqai (самая продаваемая модель марки) – выросли в 1,7 раза до 14 904 шт., по данным АЕБ.

На «АвтоВАЗе» в Тольятти до 19 февраля 2017 г. действует режим четырехдневной рабочей недели, за исключением линии В0 (работает пять дней в неделю. – «Ведомости»), сказал его представитель.

«У нас на производстве задействованы две рабочие смены. Работа ведется по гибкому производственному графику, с тем чтобы иметь возможность оперативно реагировать на рыночную ситуацию», – сказал представитель Renault. Предприятия группы «Соллерс» работают в обычном режиме пять дней в неделю в две смены, говорит ее представитель. «Изменений в графике не планируется, это обычный режим работы предприятий», – заметил он. Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus, который, несмотря на сокращение рынка, весь год работает полную неделю и в три смены, в декабре сохранит этот режим, говорит его представитель. С 26 декабря выпуск будет приостановлен для подготовки выпуска нового Solaris.