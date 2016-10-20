Продажи легковых автомобилей со следующего года начнут расти

Нынешний год может стать последним в четырехлетнем цикле падения производства и продаж легковых автомобилей в России, считает PricewaterhouseCoopers (PwC). Эти показатели сократятся на 10 и 14% до 1,1 млн и 1,27 млн машин соответственно. Средний уровень загрузки предприятий снизится на 4 п. п. до 35% при суммарной мощности всех автозаводов 3,1 млн легковых автомобилей в год.

Со следующего года начнется рост, который продлится как минимум до 2020 г. (см. график), прогнозирует PwC. Это, как считают эксперты компании, произойдет из-за ожидаемого увеличения цены нефти – с $48/барр. в этом году до $56 в 2017 г. – и низкого уровня автомобилизации в стране. По прогнозу компании, в 2017 г. производство и продажи легковых автомобилей в России вырастут на 15 и 17%, а к 2021 г. – на 30 и 35% соответственно.

Оценка рынка на 2016–2017 гг. совпадает с прогнозом, который компания давала в начале текущего года. А вот долгосрочный прогноз компания ухудшила: ранее она предполагала, что в 2020 г. будет продано 2,2–2,3 млн легковых автомобилей.

Главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров допускает рост российского автомобильного рынка на 5–15%. В 2017 г. цены на нефть и курс рубля могут стабилизироваться, а доходы населения – продемонстрировать небольшой рост, поясняет он. В плюс сыграет и слабая база текущего года, ведь за годы падения рынок сильно сжался, продолжает эксперт. Кроме того, продолжается снижение банковских ставок, отмечает Тихомиров. Сейчас это происходит в отношении кредитов с высокой степенью защиты, как ипотека, но в дальнейшем это распространится и на автокредиты, прогнозирует он.

Руководитель группы по оказанию услуг компаниям автомобильной промышленности Deloitte & Touche CIS Татьяна Кофанова настроена не так оптимистично: «В отсутствие реальных перспектив по увеличению покупательной способности рост продаж легковых автомобилей в 2017 г. маловероятен».

Осторожны и автопроизводители. «АвтоВАЗ» и Kia, по словам их представителей, ожидают в 2017 г. стабилизации рынка. Многое будет зависеть от господдержки, замечают они. В 2016 г. на госпрограммы стимулирования спроса на автомобили выделено более 50 млрд руб. В 2017 г. эта сумма, по оценке Минпромторга и Минэкономразвития, может увеличиться до 60 млрд руб., но конкретные меры еще не утверждены. «Рынок сегодня лишен стабильности и чрезвычайно чувствителен к изменению операционной среды. В случае сохранения масштабов господдержки рынок стабилизируется или немного вырастет», – говорит представитель PSA Group. Допускает рост и представитель Ford Sollers, но динамику не уточняет.

Многие производители пытаются балансировать нехватку спроса и обеспечить загрузку заводов за счет экспорта, но он растет меньшими темпами, чем планировалось, отмечает Кофанова. «Существенное негативное влияние на развитие экспорта оказывают логистические затраты и высокие ввозные пошлины в странах экспорта», – поясняет она. Государство пытается снизить эти барьеры, в том числе за счет компенсации части транспортных расходов, затрат на адаптацию и сертификацию продукции автопрома. В 2016 г. на эту программу выделено 3,3 млрд руб., в 2017 г. список поддерживаемых направлений увеличится, как и общая сумма финансирования, говорил гендиректор РЭЦа Петр Фрадков. По его оценке, в 2017 г. экспорт автомобилей сможет почти удвоиться до 110 000 машин. «АвтоВАЗ» хочет увеличить экспорт на 50%, «Камаз» – на 10–15%, УАЗ – удвоить.