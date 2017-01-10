Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Ford Sollers разгоняется

Петербургский автозавод Ford Sollers возвращается к полной рабочей неделе

Начинают год с полной рабочей недели и другие предприятия совместного предприятия
Ford Sollers разгоняется
Ford Sollers разгоняется
Е. Егоров / Ведомости

С 12 января автозавод Ford Sollers во Всеволожске возвращается к полной, пятидневной, рабочей неделе, рассказал «Ведомостям» представитель совместного предприятия (СП). Режим неполного рабочего времени с небольшими перерывами действовал на предприятии с 2014 г. Компания снижала затраты из-за падающих с 2013 г. продаж автомобилей в России и, как следствие, сокращающейся загрузки мощностей. Параллельно оптимизировался штат: в 2013 г. на заводе во Всеволожске работало около 1500 человек, а сейчас чуть более 1000. Периодически на заводе останавливался конвейер – в последний раз в ноябре 2016 г.

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