Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: «Авилон» собрал люкс на Петровке

«Авилон» открыл бутик в центре Москвы, где представлены люксовые автомобили различных брендов

На Петровке можно купить как новый автомобиль, так и подержанный

Анастасия Иванова

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