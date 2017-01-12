Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: «Авилон» собрал люкс на Петровке

«Авилон» открыл бутик в центре Москвы, где представлены люксовые автомобили различных брендов

На Петровке можно купить как новый автомобиль, так и подержанный
Бутик «Авилона» на Петровке распахнул двери для любителей роскоши
Бутик «Авилона» на Петровке распахнул двери для любителей роскоши
Максим Стулов / Ведомости

Салон «Авилон аура» начал работу в конце декабря, официальное открытие запланировано на 25 января 2017 г., рассказал «Ведомостям» операционный директор люксового направления «Авилона» Вагиф Бикулов.

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