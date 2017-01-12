Минюст США обвинил в «дизельгейте» шестерых менеджеров Volkswagen

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести руководителям Volkswagen, трое из которых до сих пор работают в компании. Обвинения выдвинуты по результатам расследования фальсификации выбросов дизельных двигателей немецкого автоконцерна, сообщило ведомство.

Все обвиняемые - граждане Германии. Один из менеджеров - Оливер Шмидт был арестован в минувшие выходные в Майами, куда прилетел на отпуск, и сейчас содержится под стражей во Флориде. Остальные обвиняемые предположительно находятся в Германии, сказали американские прокуроры.

Минюст в своем сообщении называет причастными к мошенничеству с выбросами Хайнца-Якоба Нойсера, который с июля 2013 г. до сентября 2015 г. руководил развитием бренда Volkswagen и входил совет директоров марки. С октября 2011 г. до июля 2013 г. Нойсер руководил разработками двигателей VW. Вторым назван Йенс Хадлер, который возглавлял разработку двигателей компании до Нойсера - с мая 2007 г. по март 2011 г.. Еще один обвиняемый, Ришард Доренкамп работал в VW c 2003 по 2013 гг., а с 2006 г. возглавлял команду инженеров, которые разработали первый дизельный двигатель, приспособленный под новые более жесткие нормы США по выбросам вредных веществ. Четвертый обвиняемый, Бернд Готтвайс с 2007 г. по октябрь 2014 г. отвечал в VW за управления качеством и безопасностью продукции. Задержанный в США Шмидт с 2012 по февраль 2015 г. отвечал защиту окружающей среды и инженерию в бюро компании в Мичигане, а с февраля по сентябрь 2015 г., вернувшись в штаб-квартиру VW под непосредственное руководство Нойсера, занимался там в том числе выбросами моторов. Шестой, Йорген Питер работал в VW с 1990 г. в области управления качеством и безопасности продукта, в 2015 г. он занимался связями с регулирующими органами США.

Трое обвиняемых - Шмидт, Питер и Нойсер до сих пор работают в VW, хотя последний был отстранен от обязанностей в связи с расследованием.

Менеджеры VW обвиняются в мошенничестве для нарушения экологических норм страны и фальсификации сведений, предоставленных американским федеральным властям. Министр юстиции США Лоретта Линч заявила, что менеджеры злоупотребляли служебным положением на протяжении почти 10 лет. Они обвиняются в сговоре, нарушении законов США в области экологии и мошенничестве. VW будет находиться под контролем независимого наблюдателя как минимум в течение трех лет, сказали прокуроры.

В сентябре 2015 г. вскрылись махинации компании с программным обеспечением дизельных автомобилей, маскирующим при тестировании превышение норм вредных выбросов. Скандал привел к отставке гендиректора компании Мартина Винтеркорна и вызвал сложности для деятельности VW по всему миру. Фальсификации данных выбросов затрагивает до 11 млн машин по всему миру, признала компания. Основная часть этих машин находится в Европе.

В среду Volkswagen официально подтвердил, что согласовал с американскими регуляторами проект мирового соглашения по обвинениями в махинациях с показаниями выхлопов дизельных автомобилей. Компания согласна выплатить $4,3 млрд и планирует признать свою вину в преступном мошенничестве.

С учетом этого штрафа расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд), которые компания зарезервировала на эти цели.