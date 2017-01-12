Автомобильная промышленность

США заподозрили Fiat Chrysler в занижении выбросов

В трехлитровых дизелях FCA обнаружилась скрытая программа, котировки компании упали на 16%
Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей, проданных в США
Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей, проданных в США
Jeff Kowalsky / Bloomberg

Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) заподозрило автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы», сообщила The New York Times. На этой новости котировки компании в Нью-Йорке упали на 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей, проданных в США, - это Jeep Grand Cherokee 2014, 2015 и 2016 гг. выпуска и пикапы Dodge Ram 1500 с дизелями объемом 3 л, пишет EPA. Согласно сообщению FCA не уведомил регулятора о наличии такой программы при сертификации автомобилей, что является «серьезным нарушением».

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«Снова мы видим, что крупный автопроизводитель решил поиграть с правилами - и попался на их нарушении, - заявила руководитель Совета по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB) Мэри Николс. - CARB и EPA ввели улучшенное тестирование во время разбирательства с Volkswagen, и вот результат нашего сотрудничества». Тем не менее агентство не назвало программу «устройством, специально предназначенным для занижения выбросов», отмечает NYT.

Американское представительство FCA заявило, что ее система контроля выбросов соответствует требованиям и не имеет целью обман стандартных тестов, но пообещало провести «обширные программные доработки», сообщило агентство Reuters. В случае если компанию признают виновной в намеренном нарушении норм выбросов, ей грозит штраф до $44 000 на автомобиль, то есть суммарно до $4,5 млрд.

В мае 2016 г. немецкие СМИ сообщили, что проведенные Федеральным автомобильным ведомством Германии (KBA) тесты показали, что у некоторых моделей FCA в системе выпуска отработавших газов показатели выбросов резко повышались после 22 минут работы двигателя. Как правило, официальные тесты регуляторов проводятся около 20 минут.

По пути Volkswagen
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