Mitsubishi хочет отыграть двукратное падение продаж

Mitsubishi рассчитывает в 2017 г. увеличить продажи в России примерно на 20% до 20 000 шт., сказал президент и главный исполнительный директор российской «дочки» концерна «ММС рус» Наоя Накамура. Компания делает ставку на обновленный Outlander (выходит на рынок в феврале) и дизельную версию нового Pajero Sport (в апреле), пояснила компания. Эти модели обеспечивают 80% продаж марки на российском рынке. Mitsubishi надеется, что 2017 год станет «первым годом рыночного подъема в России». Рынок непрерывно сокращается с 2013 г. В прошлом году – на 11%, а продажи японской марки упали на 53% до 16 769 шт., доля снизилась на 1 п. п. до 1,2%, гласят данные АЕБ. Среди иностранных брендов доля Mitsubishi была 1,6%, в этом году план – достичь 2%, говорит представитель. «Глобальная задача – это вернуть долю на прежний уровень, который был в 2012–2013 гг., в районе 4–4,5%», – сообщило агентство RNS со ссылкой на Накамуру.

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