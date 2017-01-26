Производство автомобилей в Петербурге в 2016 году сократилось на 9%

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в прошлом году выпустили 281 500 легковых автомобилей, что на 9% меньше показателя 2015 г., подсчитало агентство «Auto-Dealer-СПб». Таким образом, объем производства автомобилей в Петербурге падает уже три года подряд. Последний раз выпуск машин в городе увеличился по итогам 2013 г. – тогда рост составил символический 1% (с конвейеров петербургских автозаводов сошло 392 900 автомобилей), сообщает «Auto-Dealer-СПб».

В декабре падение составило 17% (25 100 автомобилей), это самое серьезное снижение после апреля 2016 г. В ноябре 2016 г. выпуск автомобилей вырос на 2% до 26 600 штук. Столь серьезное сокращение производства в декабре было вызвано тем, что завод Hyundai ушел на новогодние каникулы на неделю раньше, объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Петербургский завод Hyundai в 2016 г. снизил объем выпуска на 10% по сравнению с 2015 г. до 207 000 автомобилей. Nissan в прошлом году увеличил выпуск на своем петербургском предприятии на 8% до 36 464 автомобилей. По данным Петростата, производство транспортных средств и оборудования в Петербурге упало на 6%.

Если не брать в расчет показатель завода General Motors за 2015 г., то три действующих городских автозавода сократили выпуск машин всего на 5%, отмечает Чаплыгин. В 2017 г. он ожидает роста автомобильного производства в городе минимум на 10%.