Mercedes-Benz отзывает в России 3236 легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic

При необходимости дилерами будет проведена замена подшипников ступицы на передних поворотных кулаках, работы будут бесплатными для владельцев LCV

Это больше половины общих продаж LCV этой марки на российском рынке в 2016 года

«Мерседес-Бенц рус» (российская «дочка» немецкого Daimler) отзывает в России 3236 легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые были проданы в период с февраля по декабрь 2016 г., сообщил Росстандарт. Причина - вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. «В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения», - говорится в сообщении.

При необходимости дилерами будет проведена замена подшипников ступицы на передних поворотных кулаках, работы будут бесплатными для владельцев LCV, поясняет Росстандарт. Представитель Daimler на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Sprinter Classic производится по контрактной схеме на мощностях ГАЗа. Общие продажи легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz в России в 2016 г. упали на 24% до 6328 шт., гласят данные АЕБ. Зарегистрировано было 6605 LCV марки (минус 25,8%), включая 4991 автомобиль семейства Sprinter (минус 26,9%), по информации «Автостата».

В основным это Classic - в страну было импортировано 412 Sprinter, по данным агентства. По количеству зарегистрированных легких коммерческих автомобилей в России Mercedes-Benz находится на третьем месте, уступая ГАЗу (41 796 шт.) и УАЗу (18 849 шт.). Весь рынок в 2016 г. вырос на 0,1% до 92 700 шт., по оценке «Автостата».

Сервисные кампании проводят в России и другие производители легких коммерческих автомобилей. Так, в марте 2016 г. Росстандарт сообщал об отзыве 2115 автомобилей Fiat Ducato, а в апреле - об отзыве 318 автомобилей Citroen Jumper и 49 автомобилей Peugeot Boxer, приводит данные представитель агентства.