Легковые автомобили

Hyundai представила новое поколение Solaris

Модель начнет производится на заводе компании в Санкт-Петербурге
Hyundai представила новое поколение модели Solaris
Hyundai представила новое поколение модели Solaris
Hyundai Motor

Hyundai представила новое поколение модели Solaris для российского рынка (на других продается как Accent или Verna). Продажи новинки начнутся в феврале, сказала компания.

Второе поколение Solaris (пятое для Accent) увеличилось в габаритах по сравнению с предшественником: длина новинки 4405 мм (больше на 30 мм), ширина 1729 мм (на 29 мм) и колесная база 2600 мм (на 30 мм). Внешность приведена по стилю в соответствие с текущим модельным рядом марки и близка к модели Hyundai Verna для китайского рынка, представленной в сентябре 2016 г. на салоне в Чэнду.

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В машине применяются два новых мотора семейств Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л. с., сказала компания. Оба двигателя комплектуются только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями.

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Серийное производство нового седана Solaris начнет 15 февраля «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в Петербурге), сообщил «Интерфакс». Компания не планирует выпуск хэтчбека, сказал исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев . «Все потребности хэтчбека реализованы в кроссовере Hyundai Creta. Поэтому мы считаем, что необходимости (...) хэтчбека нет», - пояснил он. Компания поровну распределит мощности между двумя моделями Hyundai, локализованными в Санкт-Петербурге - Solaris и Creta (завод производит также Kia Rio). Завод производит автомобили Hyundai примерно по 100 000-110 000 в год, соответственно план продаж нового Solaris — 50 000-60 000 в год, сказал Калицев. Суммарко в 2017 г. предприятие планирует выпустить 220 000 автомобилей (+6,3% к результату 2016 г.).

Новый Solaris будет поставляться на российский рынок в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение базовой Active входят: полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, две фронтальные подушки безопасности, система управления стабилизацией (VSM), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сидения водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники и устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс». В других комплектациях и за доплату будут устанавливаться информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 7-дюймовым сенсорный экраном, подогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла.

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