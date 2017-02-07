Hyundai представила новое поколение Solaris

Hyundai представила новое поколение модели Solaris для российского рынка (на других продается как Accent или Verna). Продажи новинки начнутся в феврале, сказала компания.

Второе поколение Solaris (пятое для Accent) увеличилось в габаритах по сравнению с предшественником: длина новинки 4405 мм (больше на 30 мм), ширина 1729 мм (на 29 мм) и колесная база 2600 мм (на 30 мм). Внешность приведена по стилю в соответствие с текущим модельным рядом марки и близка к модели Hyundai Verna для китайского рынка, представленной в сентябре 2016 г. на салоне в Чэнду.

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В машине применяются два новых мотора семейств Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л. с., сказала компания. Оба двигателя комплектуются только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями.

Серийное производство нового седана Solaris начнет 15 февраля «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в Петербурге), сообщил «Интерфакс». Компания не планирует выпуск хэтчбека, сказал исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев . «Все потребности хэтчбека реализованы в кроссовере Hyundai Creta. Поэтому мы считаем, что необходимости (...) хэтчбека нет», - пояснил он. Компания поровну распределит мощности между двумя моделями Hyundai, локализованными в Санкт-Петербурге - Solaris и Creta (завод производит также Kia Rio). Завод производит автомобили Hyundai примерно по 100 000-110 000 в год, соответственно план продаж нового Solaris — 50 000-60 000 в год, сказал Калицев. Суммарко в 2017 г. предприятие планирует выпустить 220 000 автомобилей (+6,3% к результату 2016 г.).

Новый Solaris будет поставляться на российский рынок в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение базовой Active входят: полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, две фронтальные подушки безопасности, система управления стабилизацией (VSM), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сидения водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники и устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс». В других комплектациях и за доплату будут устанавливаться информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 7-дюймовым сенсорный экраном, подогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла.