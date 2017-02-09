BMW обновила команду дизайнеров

BMW назначила руководителем разработки дизайна одноименного бренда Йозефа Кабана, сообщила компания. Словацкий дизайнер перейдет в BMW из Volkswagen Group, где в последние годы был шеф-дизайнером марки Skoda. Он заменит Карима Хабиба который возглавлял дизайн BMW с 1 июня 2012 г. и ушел из компании в январе по собственному желанию. Также Домагой Дукеч, который работал в BMW Group с 2010 г., в частности отвечал за внешний дизайн бренда BMW и серии электромобилей и гибридов «i», назначен теперь главным дизайнером i-серии и спортивного суб-бренда «M».

Кабан, которому сейчас 44 года, был ключевой персоной в отделе дизайна Volkswagen Group, отмечает Automotive News Europe. Сначала он сделал себе имя как разработчик суперкара Bugatti Veyron, созданного при тогдашнем гендиректоре группы Фердинанде Пихе. Когда Кабану было 35 лет, в начале 2008 г., его назначили ответственным за дизайн Skoda, чешского филиала VW. Перед этим он уже руководил созданием внешнего дизайна бренда Audi.

Хорват Дукеч, которому сейчас 41 год, окончил университет в Пфорцхайме, после чего работал на Volkswagen и Citroen, где проектировал модели C4 coupé, С5 Airscape, второе поколение C5 и концепты Hypnos и GQ. С 2010 г. он работает в BMW, где отвечал за разработку концептов Vision Connected Drive и Active Tourer. Оба дизайнера брендов будут работать под руководством главного дизайнера группы Адриана ван Хойдонока. Кабан приступит к работе во второй половине года, сказал Automotive News Europe представитель BMW.

BMW Group Домагой Дукеч назначен главным дизайнером i-серии и спортивного суб-бренда «M»

«Дизайнерская команды BMW Group усилится. Йозеф Кабан и Домагой Дукеч принесут опыт, талант и видение, которые нужны нам для будущего развития дизайна», сказал ван Хойдонк. «Мы уважаем решение Хабиба и желаем ему всяческих успехов в новых занятиях», сказал ван Хойдонк.

Хабиб, 46-летний канадец ливанского происхождения начал работать в дизайне BMW Group с 1998 г., до этого недолго проработав в Mercedes-Benz (с 2008 по 2010 гг.). Его новое место работы пока не известно.

Ван Хойдонку предстоит найти специалиста на еще одну высшую позицию - главного дизайнера бренда Mini. Перед уходом Хабиба компанию покинули Андерс Уорминг и Бенуа Жакоб, руководившие разработками дизайна Mini и BMW i-серии. Оба нашли работу в компаниях с китайскими владельцами. Из прежних руководителей команды дизайна в группы остался только Жиль Тэйлор в Rolls-Royce Motor Cars.

Дизайн будет играть «жизненно важную роль» в развитии компании сказал гендиректор BMW Group Харальд Крюгер, представлялл стратегию развитии компании на ближайщие 10 лет в марет 2016 г. В прошлом году BMW уступила лидерство по количеству продаж в пермиум-сегменте Mercedes-Benz и теперь одной из задачи руководства будет наверстать упущенную позицию. Тем не менее новая 5 серия создана в достаточно консервативном стиле, что руководители проекта объясняли необходимостью сохранения преемственности для массовых моделей. Также многим автомобильным специалистам не понравилась внешность концепта кроссовера X2. При этом именно Хабиб отвечал за создание футуристического концепта Vision Next 100 с его подвижными поверхностями, получившими термин «живая геометрия».