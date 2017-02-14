Рынок автомобилей с пробегом в январе вырос впервые за три года

Это еще одно доказательство того, что дно пройдено

Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Машины с пробегом разгоняются

Впервые за три года рынок легковых автомобилей с пробегом за январь вырос – на 1,9% год к году до 314 670 автомобилей, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат» (учитывает регистрации автомобилей). В 2015 и 2016 гг. он сокращался на 6,8 и 9,3% соответственно.

Во время кризиса вторичный рынок перетягивает на себя часть спроса, поэтому всегда чувствует себя лучше первичного, напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. На фоне роста стоимости новых автомобилей многие отдают предпочтение автомобилям с пробегом, особенно в люксовом сегменте, соглашается председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович. В итоге восстановление рынка автомобилей с пробегом началось еще в феврале 2016 г. и лишь в конце года он немного колебался, отметил Удалов (подробнее см. график). Тогда как продажи новых легковых автомобилей впервые с начала кризиса выросли только в ноябре 2016 г. согласно Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В ноябре – декабре прошлого года дилеры пополняли склады, а в январе, наоборот, обновляли стоки, поэтому активно продавали автомобили, хранящиеся на складе свыше 30 дней, объясняет директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр» Артем Самородов. Кроме того, машины с пробегом приходится менять значительно чаще, чем новые, у которых срок эксплуатации от трех до пяти лет, добавляет Удалов.

При этом по сравнению с декабрем 2016 г. рынок в январе 2017 г. сократился на 28,6%, подсчитал «Автостат». Это объясняется сезонностью – в период новогодних праздников продажи фактически замирают, замечает директор подразделения автомобилей с пробегом Blue Fish группы «Рольф» Алексей Баринов. Результаты продаж в первые дни февраля подтверждают тенденцию к росту, отмечает он.

За весь 2016 год рынок подержанных автомобилей с пробегом вырос на 6% до 5,19 млн штук, по данным «Автостата». В целом прошлый год оказался довольно стабильным для вторичного рынка: осенне-зимние колебания продаж в пределах 3% незначительны, считает Удалов.

10 самых продаваемых автомобилей в 2016 году

Е. Кузьмина / Ведомости В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%) 1/10 Е. Егоров / Ведомости Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.) 2/10 М. Стулов / Ведомости В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.) 3/10 А. Гордеев / Ведомости Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля 4/10 Е. Кузьмина / Ведомости В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее 5/10 А. Гордеев / Ведомости Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.) 6/10 Е. Егоров / Ведомости Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.) 7/10 М. Стулов / Ведомости В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.) 8/10 А. Гордеев / Ведомости Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.) 9/10 А. Махонин / Ведомости Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV) 10/10

В феврале Самородов ожидает смещения спроса на новые автомобили, реализуемые по специальным предложениям. В марте же интерес вернется ко вторичному рынку, поскольку во II квартале ожидается рост цен на новые автомобили, объясняет Самородов.

В целом на 2017 год стоит смотреть с рабочим оптимизмом, считает Павлович: если не будет каких-то глобальных скачков валюты или всплеска неординарной активности, то сфокусироваться необходимо на наращивании продаж. Если рынок новых автомобилей в этом году будет стабилен, то продажи автомобилей с пробегом вырастут на 5%, полагает Удалов, если же первичный рынок увеличится на 5%, то рост на вторичном будет вдвое больше. Январский прогноз комитета автопроизводителей АЕБ на текущий год – рост рынка новых автомобилей на 4% до 1,48 млн штук.