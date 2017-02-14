Peugeot ведет переговоры о покупке Opel

GM наконец может избавиться от подразделения, которое в 2009 г. думала продать Magna и Сбербанку

Французский автопроизводитель Groupe PSA, выпускающий автомобили Peugeot и Citroen, ведет переговоры с General Motors о возможной покупке ее европейского подразделения Opel (включая британский бренд Vauxhall). Об этом сообщили The Wall Street Journal и Bloomberg, после чего подтвердила сама PSA.

«Мы подтверждаем, что рассматриваем различные стратегические возможности с GM с целью повышения нашей рентабельности и операционной эффективности, включая потенциальное поглощение Opel», – заявила представитель PSA. Представитель GM сказал WSJ, что компания обсуждает возможное углубление связей с GM, но не предоставил никаких подробностей. Акции PSA выросли во вторник на этой новости почти на 5%, благодаря чему рыночная капитализация компании достигла 16,3 млрд евро.

Представитель PSA напомнила, что у компаний уже есть ряд совместных проектов, например, выпуск кроссоверов во Франции и Испании. Попытка заключить более широкий альянс не удалась – в 2013 г. GM продала свою 7%-ную долю в Peugeot.

В результате сделки может возникнуть автопроизводитель, контролирующий около 16% европейского рынка. Это позволит PSA выйти на второе место в регионе после Volkswagen, обойдя французского конкурента Renault.

Opel, которым GM владеет почти 90 лет, перестал приносить прибыль еще в конце прошлого века. За последние полтора десятилетия его убытки составили $15 млрд, отмечает WSJ. В 2009 г. перед началом процедуры банкротства американской компании Opel был выставлен на продажу. Основным претендентом был консорциум канадской Magna и Сбербанка. Однако в ноябре того года перед подписанием договора о продаже совет директоров GM проголосовал против сделки — из-за начавшегося восстановления рынка, улучшения финансового положения самой компании и опасений, что в результате GM будет недостаточно представлена в Европе. GM долгое время полагалась на Opel в разработке автомобилей, более популярных в Европе, чем в США.

В начале этого десятилетия руководители GM заявляли, что не намерены продавать Opel в течение 10, а то и 15 лет. Однако они были недовольны убытками, и подразделение из них так и не выбралось.

GM хочет выручить за Opel многомиллиардную сумму, поскольку перспективы подразделения улучшаются, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. По его словам, переговоры по поводу суммы продолжаются.

Аналитик Evercore ISI Джордж Гэлльерс понимает, почему GM хочет продать свой европейский бизнес, но не понимает, какой интерес он может представлять для PSA. «Покупка даст им [производственные] мощности в Германии, одной из самых дорогих стран для выпуска автомобилей, и приведет к избытку мощностей», - утверждает он (цитата по Bloomberg).

Хоть соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, переговоры сложные, и сделка может не состояться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.