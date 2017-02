Genesis G90L: Ни слова о Hyundai

Долгое время особенностью корейского автомобильного дизайна – тогда, когда речь шла именно о корейских разработках, а не о ставших на корейский конвейер японских или европейских машинах – была, с одной стороны, очевидная вторичность, а с другой – пошловатая вычурность: какая-то внезапная кривизна штамповок, невнятное расположение веселеньких фонарей, обилие хрома и аляповатые пластиковые детали. Надо даже сказать, что дизайнерская мысль не поспевала за качеством сборки – то есть, положим, дешевую корейскую версию спорткупе с технической точки зрения уже можно было считать спорткупе, а с дизайнерской – ну никак.

Однако, как выяснилось, корейцы отдавали себе в этом отчет, и когда впервые представили нечто под названием «автомобиль представительского класса», дизайнерской пошлости места вообще не нашлось. Несколько корейских люксовых машин под разными названиями, несомненно, выглядели весьма и весьма вторично, и даже можно было проследить, на какие именно образцы немецкого премиального автопрома ориентируются дизайнеры при создании флагманов модельного ряда, но все лимузины смотрелись вполне строго. Даже, пожалуй, техническая сторона дела немного запаздывала – по сравнению с дизайнерской.

Но когда мы впервые увидели Genesis G90 в длиннобазной версии – нового флагмана автомобильной линейки компании Hyundai Motor, в котором нет ни единого упоминания этого славного имени, – мы сразу поняли: да, корейцы сделали свой представительский автомобиль.

Естественно, вся пытливость тест-драйверов была в ходе наших испытаний направлена именно на то, чтобы «разоблачить» корейский автопром, но, пожалуй, нам это так и не удалось. Да, и название кажется удачным. Оно не впервые встречается в практике нейминга Hyundai: в 2008 году миру были явлены 5-метровый седан и купе, а сегодня ассоциации оно вызывает вполне представительские. О великой британской рок-группе речь ниже, но ведь ровно этим английским словом обозначается библейская книга Бытия, в которой рассказывается о сотворении мира и человека, ну и о грехопадении тоже; в общем, нечто основополагающее. А для российского рынка отдельно неплохо, что до библейских ассоциаций дойдет только образованный.

Начать, пожалуй, следует с того, что у Genesis получилась внешность – своя собственная, чуть-чуть консервативная, но ясная и лаконичная, хотя, возможно, и несколько компромиссная. Конечно, можно увидеть в ней и британский след, и германский, и японский – но все-таки это не эпигонство, а самостоятельное творение. Видно, что в работе над автомобилем успел принять участие Люк Донкервольке, бывший главный дизайнер Lamborghini и Bentley, перешедший на должность шеф-дизайнера Hyundai и Genesis летом 2015 года.

Особенно стоит отметить победу над извечной, на взгляд одного из нас, проблемой представительских автомобилей: у Genesis получилась корма! Она не блещет оригинальностью, но в ней нет и несоразмерности, которая так часто портит облик почти идеальных машин традиционных производителей представительского класса.

С задней частью связано одно из немногих переживаний, возникших при дорожных испытаниях Genesis. Представитель молодого поколения тест-драйверов, записной заднескамеечник пяти лет, тайком схватил ключ от машины, чтобы понаслаждаться процессом открывания и закрывания дверей и моргания габаритов. Чтобы его не заметили, он спрятался за кормой машины – и вдруг она без всякого повода со стороны юного похитителя ключей распахнула злую пасть, то есть крышку багажника. Пятилетний человек пока что живет в мире динозавров, поэтому всерьез решил, что машина на него охотится. Полезное следствие: больше ключей он брать не решается. Заодно скажем, что вместительность багажника какая-то необыкновенная: кажется, что ни положи туда, останется место.

Надо похвалить и тех дизайнеров, кто делал интерьер: опять-таки, он без каких бы то ни было решительных авангардистских идей, скучноватый, тяжеловатый – но добротный, логичный и очень солидный. Полированное дерево? – Есть! Матовый металл? – Есть! Кожа? – Прекрасной выделки! Аналоговые часы? – Есть! Пластика мало, и он неплох. А вот архаический рычаг переключения передач очень даже порадовал – в последнее время на этом месте часто встречается нечто вроде джойстика, здесь же солидная, пусть и нефиксируемая кулиса, отделанная матовым металлом и кожей.

Главные места в G90L, конечно, задние. Правое кресло-оттоманка позволяет пассажиру ростом 180 см полностью вытянуть ноги, переднее сиденье при этом складывается таким образом, что его подголовник не перекрывает водителю обзор в боковое зеркало (привет Mercedes-Benz S-klasse!). Правда, кресла G90L, в целом удобные, в комфорте все-таки уступают креслам S-klasse с чудесно нежными подголовниками. И еще для кресел G90L не предусмотрены массажеры. Говорят, что изначально они предполагались, но позже от них решили отказаться. Это очевидная ошибка: автомобиль получился такого уровня, что массажера в нем не ждешь, а просто требуешь.

Водителю и переднему пассажиру Genesis G90L в салоне удобно

Но главные места в лимузине – задние. На оттоманке можно вытянуться в полный рост, стоит посетовать лишь на отсутствие массажа

Качество отделочных материалов – на достойном уровне

Изящные аналоговые часы – признак автомобиля премиум-класса

Аудиосистема G90L почти не вызывает нареканий

Естественно, мы подвергли G90L традиционному для лимузинов шампанскому тесту. И в качестве тестового напитка для новичка премиум-класса взяли еще одну марку, начинающую строить серьезную репутацию, – брют блан де блан от «Фанагории» – игристое вино, произведенное из винограда сорта шардоне, выращенного на Таманском полуострове и выдержанное на осадке не менее 5 месяцев. Холодильника в нашем автомобиле не оказалось, не было и специальных крепежей под бокалы для шампанского. Впрочем, бутылку шампанского держать ногами нам доводилось даже в Rolls-Royce, а плавность хода G90L оказалась такова, что бокалы ни разу не опрокинулись и вино на кочках тоже не вспенивалось и не проливалось. Так что за шампанский тест G90L заслуживает твердую четверку.

Когда тест-драйв G90L еще только обсуждался, складывалось впечатление, что 8-цилиндровый мотор мощностью 413 л. с. слабоват будет для представительского седана. Но практика показала иное: мотора этого более чем достаточно и для резких ускорений на городских улицах, и для маневренной езды по широкому, но значительно загруженному вылетному шоссе, и для быстрого перемещения по узким подмосковным дорогам, где иногда надо одним нажатием на газ осуществить обгон чадящего чудовища. За первые 6300 км пробега бортовой компьютер показал нам расход 16,0 л/100 км. Не страшно для такого большого и динамичного автомобиля.

Звуковая система Genesis G90 – это Lexicon – почти не вызывает нареканий. Нельзя было не опробовать омонимичную британскую группу, для прослушивания мы выбрали две великие пластинки – Lamb Lies Down on Broadway и Trick of the Tail. Сложная музыкальная фактура прозвучала свежо и ясно; как часто бывает при прослушивании в хорошем воспроизводящем устройстве, в отлично знакомых записях удалось разобрать какие-то новые подробности. Классическую музыку представляла замечательная оперная певица Юлия Лежнева. Богатый голос молодой российской звезды прозвучал почти без изъянов – если не считать небольшого провала в средних частотах.

Резюмируя, повторим еще раз: представительский автомобиль у Hyundai определенно получился – не без недочетов, но получился. Немецким автопроизводителям нервничать еще рано, а вот американским и японским – уже пора. То, что корейцы умеют делать премиум-продукты, нам уже доказали Samsung и Lotte Hotels.