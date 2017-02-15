Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Французский Opel

General Motors продает Opel / Vauxhall

Покупателем европейского бизнеса GM может стать французская PSA Group
  • Владимир Штанов,
  • Михаил Оверченко,
  • Геннадий Анисимов
  • / Ведомости
PSA Group может купить европейский бизнес General Motors, включая Opel
PSA Group может купить европейский бизнес General Motors, включая Opel
А. Гордеев / Ведомости

Французская PSA Group, выпускающая автомобили под брендами Peugeot, Citroen и DS, ведет переговоры с американской General Motors (GM) о возможной покупке ее европейского подразделения Opel (включая британский бренд Vauxhall). «Мы подтверждаем, что рассматриваем различные стратегические возможности с GM с целью повышения нашей рентабельности и операционной эффективности, включая потенциальное поглощение Opel», – заявила представитель PSA. Она напомнила, что у компаний уже есть ряд совместных проектов, например выпуск кроссоверов во Франции и Испании. Представитель GM сказал WSJ, что компания обсуждает возможное углубление связей с GM, но не предоставил никаких подробностей. Акции PSA выросли во вторник почти на 5%, капитализация достигла 16,3 млрд евро.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике