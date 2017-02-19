Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Конвейер заработал

«АвтоВАЗ» увеличивает производство и снижает численность персонала

Компания вынуждена это делать в условиях сильно сократившегося рынка в России
Работников «АвтоВАЗа» ждет новая оптимизация
Работников «АвтоВАЗа» ждет новая оптимизация
Андрей Махонин / Ведомости

Производство автомобилей на «АвтоВАЗе» в январе в сравнении с январем 2016 г. выросло на 75%, рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Продажи Lada в России в январе росли куда медленнее – на 5%, напомнил он. Абсолютные цифры губернатор не раскрыл. В январе 2016 г. «АвтоВАЗ» выпустил чуть больше 9000 автомобилей Lada, Renault, Nissan и Datsun, по информации источника, знакомого с менеджерами компании. Продажи Lada в России тогда были 15 577 шт., по данным АЕБ. Выходит, в январе 2017 г. на «АвтоВАЗе» было произведено около 15 800 машин. Это на уровне январских продаж марки в России (15 577 шт.).

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