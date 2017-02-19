«АвтоВАЗ» увеличивает производство и снижает численность персонала

Производство автомобилей на «АвтоВАЗе» в январе в сравнении с январем 2016 г. выросло на 75%, рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Продажи Lada в России в январе росли куда медленнее – на 5%, напомнил он. Абсолютные цифры губернатор не раскрыл. В январе 2016 г. «АвтоВАЗ» выпустил чуть больше 9000 автомобилей Lada, Renault, Nissan и Datsun, по информации источника, знакомого с менеджерами компании. Продажи Lada в России тогда были 15 577 шт., по данным АЕБ. Выходит, в январе 2017 г. на «АвтоВАЗе» было произведено около 15 800 машин. Это на уровне январских продаж марки в России (15 577 шт.).