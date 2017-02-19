«АвтоВАЗ» увеличивает производство и снижает численность персонала

Производство автомобилей на «АвтоВАЗе» в январе в сравнении с январем 2016 г. выросло на 75%, рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Продажи Lada в России в январе росли куда медленнее – на 5%, напомнил он. Абсолютные цифры губернатор не раскрыл. В январе 2016 г. «АвтоВАЗ» выпустил чуть больше 9000 автомобилей Lada, Renault, Nissan и Datsun, по информации источника, знакомого с менеджерами компании. Продажи Lada в России тогда были 15 577 шт., по данным АЕБ. Выходит, в январе 2017 г. на «АвтоВАЗе» было произведено около 15 800 машин. Это на уровне январских продаж марки в России (15 577 шт.).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров