«АвтоВАЗ» может перенести выпуск лифтбэка Lada Granta из Ижевска в Тольятти

Производство Lada Granta в кузове лифтбэк к концу 2017 г. может быть перенесено из Ижевска в Тольятти, где также выпускается Granta, но в кузове седан, сообщил портал Drom.ru. Возможность переноса изучается, но решения еще нет, сказал «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». По его словам, перенос лифтбэка Granta на тольяттинский автозавод позволил бы концерну высвободить мощности под расширение выпуска Lada Vesta в Ижевске. Сейчас здесь производится седан этого семейства, а во второй половине 2017 г. начнется выпуск универсала Vesta и его cross-версии.