«АвтоВАЗ» в январе 2017 года увеличил продажи в России на 5%

Рост продаж автомобилей Lada в России, который начался летом 2016 г., продолжился и в январе 2017 г., рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «АвтоВАЗу». В этом месяце было продано более 16 300 машин – примерно на 5% больше, чем в январе прошлого года, пояснил он. Рост на 5% подтвердил представитель автоконцерна, объяснив это «низкой базой и конкурентными ценами». «Это лучший январь за последние 5 лет», – заметил он, но от дальнейших комментариев отказался.

Общая доля Lada на российском рынке по итогам января оценивается в 19,5%, утверждает источник «Ведомостей». В сегменте пассажирских автомобилей доля Lada – на уровне 20%, в сегменте легких коммерческих машин (автоконцерн помимо прочего производит фургоны Lada Largus) – около 15%, уточняет он.

По предварительным данным, в январе Vesta (вторая по популярности модель марки в России) может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге, говорит собеседник. По итогам декабря и всего 2016 года она была на 4-м месте, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Другая новинка «АвтоВАЗа» – высокий хетчбэк Xray может впервые войти в топ-10, добавляет источник.

Ранее об итогах января отчитались корейские марки, входящие в топ-3 российского рынка. Kia увеличила продажи России на 14% до 10 306 шт., а Hyundai снизила их на 16% до 6694 шт.

Общую статистику по рынку легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2017 г. АЕБ еще не публиковала. В прошлом году рынок сократился на 11%, а в 2017 г. может вырасти на 4% до 1,48 млн автомобилей, прогнозировала ассоциация.