«АвтоВАЗ» и Renault предложили государству оплатить развитие автопрома – «Коммерсантъ»

«АвтоВАЗ» и Renault, не дожидаясь предложений правительства, сформулировали свои пожелания к стратегии развития автопрома и, по сути, попросили масштабной госпомощи – от сохранения господдержки экспорта до субсидий на зарплату разработчиков новых технологий. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «совместное видение ключевых элементов» стратегии, которое два автопроизводителя представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу в середине января. Концерны, по сути, просят само государство платить за развитие отрасли, пишет газета.

Идеи автоконцернов близки ранее высказанным Минпромторгом – это развитие экспорта, технологий и локализации, отмечает издание. Основными препятствиями к росту локализации «АвтоВАЗ» и Renault называют недостаток компаний с нужными технологиями, необходимость существенных вложений, а также «минимальные объемы для локализации» (создание производства в России требует объема заказов), пишет «Коммерсантъ». Компании предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии на НИОКР новых технологий. Также они предлагают сосредоточиться на локализации силовых агрегатов – двухпедальных трансмиссий и двигателей нового поколения и создать государственно-частное агентство для контроля модернизации поставщиков.

Для развития технологий государство должно помогать компаниям почти на всех этапах – субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические процессы, перечисляет газета.

Президент Владимир Путин ранее поручал подготовить новую стратегию развития автопрома к марту прошлого года. Минпромторг подготовил проект стратегии только осенью, а в октябре Дворкович отправил его на доработку. Представитель вице-премьера сообщила, что стратегия должна быть представлена в правительство в начале февраля. В прошлую пятницу Дворкович попросил Минпромторг, Минэкономики и аналитический центр при правительстве учесть предложения «АвтоВАЗа» и Renault.