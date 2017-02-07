«АвтоВАЗ» изменил условия работы с дилерами

Он теперь будет компенсировать им затраты на ребрендинг и платить бонусы за продажи новинок

«АвтоВАЗ» решил сохранить в 2017 г. максимальную дилерскую маржу на уровне 9,7%, но поэтапно изменить условия получения бонусов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний со ссылкой на руководителей автогиганта. Вместо 1%-ной скидки за выкуп машин без использования отсрочки платежа вводится инвестиционный бонус в таком же размере. Его в течение 2017 г. будут получать те дилеры, которые выполняют все корпоративные требования, включая соответствие новому фирменному стилю автоконцерна.