Daimler вложит более 250 млн евро в завод в Подмосковье

Минпромторг сообщил во вторник, что подписан специальный инвестиционный контракт по строительству в Московской области завода легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Контракт рассчитан на 9 лет. По его условиям, Daimler построит на территории индустриального парка Есипово автозавод полного цикла (сварка, окраска, сборка) проектной мощностью более 20 000 машин в год. Начало серийного производства запланировано на 2019 г. Инвестиции составят не менее 15 млрд руб., по информации Минпромторга. Предполагается вложить более 250 млн евро, говорится в сообщении Daimler. Выпускаться будут внедорожники Mercedes-Benz и седан Е-klasse. Источник, близкий к одной из сторон, добавляет, что на новом заводе будут выпускаться три модели кроссоверов и один седан.

Документ подписан между Российской Федерации (в лице Минпромторга), «Мерседес-Бенц Рус» (100%-ная «дочка» Daimler), Правительством Московской области, поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами - Daimler AG, «Камазом», «Даймлер Камаз Рус» (паритетное СП, выпускает грузовики в Татарстане) и компанией «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

«Инвестиции Mercedes-Benz в создание локальной сборки легковых автомобилей говорят о стратегическом решении глобального автопроизводителя и его вере в российский рынок вне зависимости от краткосрочной конъюнктуры, – комменитрует замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. «Благодаря локальному производству в России мы будем еще ближе к нашим клиентам и одновременно упрочним глобальную конкурентоспособность отделения Mercedes-Benz Cars», – говорит член правления отделения Mercedes-Benz Cars Маркус Шэфер. Их слова приводтся в сообщениях Daimler и Минпромторга.

В 2016 г. в России было продано 36 888 легковых автомобилей Mercedes-Benz (минус 11%, на столько же сократился и весь рынок, по данным АЕБ).

Daimler несколько лет определялась с площадкой для своего завода, переговоры шли в том числе с Москвой и Санкт-Петербургом. Выбор Московской области связан с близостью к крупнейшему в России региональному рынку – московскому и готовностью правительства Московской области предоставить инвестору максимально возможные льготы, поясняет источник «Ведомостей».

Чиновники обещают «способствовать реализации проекта путем оказания мер государственной поддержки и создания льготного налогового режима». В частности, у компании на время действия контракта будет нулевая ставка на имущество, говорит человек, близкий к одному из участников инвестконтракта. А вот под условия получения нулевой ставки налога на прибыль, на который могут претендовать участники инвестконтрактов, «Мерседес-Бенц Рус» не подпадает, поскольку большая часть выручки будет генерировать не производство, а розничные продажи, говорит источник. Представители Минпромторга и «Мерседес-Бенц Рус» это не стали комментировать.

Конкуренты Daimler уже наладили выпуск премиальных автомобилей в России, но крупноузловым способом: группа VW собирает Audi на мощностях своего завода в Калуге, а BMW – на мощностях «Автотора». Локальная сборка позволяет участвовать в госзакупках и госпрограммах, Daimler тоже хочет этим пользваться, говорит человек, близкий к одному из участникоов инвестконтракта.