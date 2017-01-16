Группа Volkswagen свернула в России крупноузловую сборку седанов Audi А6 и А8

Крупноузловая сборка в Калуге седанов А6 (стоит в России от 2 600 000 руб.) и A8 (от 5 745 000 руб.) свернута, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер одной из дилерских компаний, выпуск кроссовера Audi Q7 (от 3 750 000 руб.) продолжается. В нынешнем производственном плане (утверждается два раза в год) калужского автозавода VW предусмотрена сборка только одной модели Audi – Q7, сообщил человек, близкий к автозаводу. «Мы быстро адаптируем SKD-производство (от SKD, semiknoked down – полуразобранный; крупноузловая сборка. – «Ведомости») под текущие потребности рынка. Сейчас на заводе в Калуге по методу SKD производится модель Q7, бестселлер бренда в России», – подтвердил представитель Audi, но и модели А6 и А8, производившиеся в Калуге в 2016 г., по-прежнему можно заказать в России.

В Калуге помимо Audi производится также крупноузловая сборка кроссовера VW Touareg (одноплатформенный с Q7) и LCV той же марки, знает дилер. Их выпуск в первом полугодии продолжится, говорит человек, близкий к автозаводу. Cегмент кроссоверов – второй по емкости в России после B-сегмента, по данным «Автостата».

Mercedes-Benz на подъезде Модельный ряд BMW, который выпускается на «Автоторе», не сокращался, но компания приостановила импорт шести нишевых моделей – из-за требования их сертификации под «Эра-Глонасс». Легковые Mercedes-Benz в России пока не выпускаются – строительство завода в Подмосковье может начаться в 2018 г., с компанией планируется подписать специальный инвестконтракт, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров (цитата по «Интерфаксу»). Ежегодное производство составит 25 000–30 000 машин.

Основная причина сокращения модельного ряда автомобилей Audi, собираемых в Калуге, – невысокий спрос на российском рынке, в том числе из-за девальвации рубля, объясняет человек, близкий к автозаводу: локализация у Audi небольшая, зачастую выгоднее их импортировать. В 2016 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Audi в России упали до 20 705 шт., или на 19,3%, а весь рынок легковых автомобилей и LCV – на 11%. VW сообщил, что прекратил поставки в Россию шести моделей Audi, в том числе A8: вложения в сертификацию моделей под «Эра-Глонасс», ставшую обязательной с 1 января 2017 г., оказались слишком велики. По словам дилера, в 2018 г. в России ожидается новый A8, уже с системой «Эра-Глонасс», видимо, компания решила не тратиться на сертификацию текущей модели.

Чтобы продажи марки Audi не пострадали, немецкий автоконцерн в прошлом году завез дополнительное количество машин некоторых моделей, в том числе и A8.

Прекращение сборки А6 и A8 в Калуге на продажах марки в России не отразится, считает дилер: цена локально собранных и импортированных автомобилей этих моделей одинакова, к тому же сформированных запасов из ранее выпущенных в Калуге машин достаточно для продаж в течение года.

Главная специализация автозавода группы VW в Калуге – выпуск машин по технологии полного цикла. Таким способом производятся две модели VW – седан Polo и кроссовер Tiguan, а также лифтбэк Skoda Rapid. Из-за сократившегося спроса (общие продажи группы VW в 2016 г. в России упали, по данным АЕБ, до 156 712 шт., или на 4,9%) завод мощностью 225 000 машин в год загружен менее чем наполовину. В 2016 г. здесь было произведено 110 000 машин, сообщил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Но по сравнению с 2015 г. выпуск вырос на 13%. Помогли экспортные заказы, комментирует человек, близкий к автозаводу: в 2016 г. были изготовлены кузова для поставок в Германию, а также готовые машины модели Polo – для Мексики. Кроме того, осенью в Калуге стартовало серийное производство нового Tiguan. Инвестиции в проект составили 180 млн евро, сообщала компания.