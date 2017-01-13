Audi и BMW остановили поставки нескольких моделей из-за внедрения «ЭРА-Глонасс»

Группа Volkswagen с 1 января прекратила поставлять в Россию кабриолеты Audi A3 и А5, хетчбэк Audi А1, купе Audi ТТ, спорт-купе R8 и седан Audi А8, сообщил ТАСС и подтвердил представитель марки. Причина в требовании техрегламента Евразийского экономического союза установить на автомобили системы вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс». По словам представителя, «разработка и дальнейшая сертификация [данных моделей] в соответствии с новыми требованиями безопасности влечет за собой большие инвестиции».

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