Спрос на автомобили поддержит бюджет

На продолжение госпрограммы обновления автопарка в 2017 г. предлагается направить 17,5 млрд руб., что позволит дополнительно выпустить в России 250 000 машин разных типов. Это следует из проекта плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики, внесенного Минэкономразвития в правительство («Ведомости» ознакомились с документом). Формат, условия программы (скидка на новый автомобиль при условии сдачи старой машины в утилизацию или по схеме trade-in, субсидии в легковом сегменте, например 40 000–50 000 руб. на машину. – «Ведомости») будут такими же, говорит сотрудник одного из автоконцернов. Другой замечает, что размер скидок может поэтапно снижаться.

Сопоставимая сумма – 17,4 млрд руб. – может быть выделена на блок узконаправленных программ стимулирования спроса. В список вошли как новые программы, которые постепенно заменят программу обновления парка («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело»), так и уже знакомые рынку: закупка газомоторной техники, городского общественного электротранспорта, школьных автобусов и автомобилей «скорой помощи». Все это, по подсчетам чиновников, позволит продать в течение 2017 г. 90 720 машин. Условия старых программ, скорее всего, сохранятся, полагают сотрудники двух автоконцернов. В противном случае это может сильно сдвинуть начало их реализации, говорит один из собеседников «Ведомостей». В новых программах могут добавиться критерии допуска продукции, замечает он. Сейчас в программах участвуют автомобили, выпускаемые по соглашениям о промсборке, ОЭЗ. Минпромторг может добавить к этому показатели локализации, экспорта, наличия подключения автомобилей к системе «ЭРА-Глонасс», фирменного сервиса в Крыму, перечисляют собеседники «Ведомостей».

Кредитная помощь На субсидирование части процентных выплат по кредитам производителям автомобилей и автокомпонентов в 2017 г. может быть выделено 7,4 млрд руб.

В 2017 г. также предполагается направить 10 млрд руб. на продолжение госпрограммы льготного автокредитования: из них 7 млрд руб. субсидий – на возмещение выпадающих доходов банков по кредитам, выданным в 2015–2016 гг., и 3 млрд руб. – на выполнение обязательств 2017 г. (планируется продать 350 000 машин). В программе участвуют машины не дороже 1,15 млн руб., из-за девальвации рубля иностранные автоконцерны просят поднять планку до 1,5 млн руб., говорят сотрудники двух автоконцернов. Будет продлена и программа льготного автолизинга – на нее в 2017 г. предполагается выделить 10 млрд руб. Это обеспечит продажи 41 500 автомобилей, подсчитали чиновники.

В 2017 г. может появиться программа субсидирования лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники, на которую предлагается выделить 2,5 млрд руб. Она нужна для увеличения доли выпущенных в России бульдозеров, фронтальных погрузчиков и проч., объясняется в документе. Но программа будет интересна и производителям грузовиков, которые выпускают шасси для спецтехники, говорят собеседники «Ведомостей».

Всего на прямые меры стимулирования спроса на автомобильном рынке в следующем году, как и ожидалось, может быть выделено около 55 млрд руб. – на уровне 2016 г., говорят сотрудники автоконцернов. Сохранение господдержки в 2017 г. позволит стабилизировать спрос на рынке, не допустить провалов, подчеркивают они. Чтобы начался рост, нужно ограничить эксплуатацию отдельных категорий техники, добавляет один из них. Российский рынок автомобилей сокращается с 2013 г. За 11 месяцев падение составило 12%, по данным АЕБ. В ноябре, впервые за два года, рынок легковых автомобилей и LCV показал небольшой рост (на 0,6%), рынок грузовиков начал расти весной. По данным Минпромторга, из-за низкого спроса загрузка мощностей российских автозаводов в среднем составляет 40–45%. Если сейчас резко сократить господдержку, то наметившееся восстановление может смениться падением, предупреждает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.