Правительство стимулирует спрос на автомобили с ЭРА-ГЛОНАСС – «Коммерсантъ»

Субсидируемые из бюджета скидки а новые автомобили могут быть урезаны для машин, не оснащенных системой ЭРА-ГЛОНАСС, пишет «Коммерсантъ». Этот вопрос обсуждался на совещании по развитию автопрома у вице-премьера Аркадия Дворковича 22 ноября. По итогам встречи Минпромторгу, Минэкономики и Минфину было поручено к 5 декабря представить в правительство предложения по возможной дифференциации субсидируемой скидки. Она может составить «не более 2%», прогнозирует собеседник издания, знакомый с ситуацией

Представители Дворковича и Минэкономики подтвердили, что «вопросы прорабатываются». Один из собеседников отмечает, что речь идет о скидках по программам, вводимым в 2017 г.,— например, «Новый автомобиль» или «Автомобиль для многодетной семьи». Ожидается, что они будут больше, чем по программе обновления парка, предполагающей госсубсидирование скидок на новые машины при сдаче старого автомобиля в утилизацию или в trade-in.

Таким образом правительство планирует стимулировать спрос на автомобили ЭРА-ГЛОНАСС. Техрегламент предполагает, что с 2017г. эта система должна устанавливаться на все импортные и производимые в России машины. Однако у концернов есть возможность отсрочить практическое введение этой меры до 2020 г., поскольку полученные одобрения типа транспортного средства (ОТТС) действуют три года. Этой возможностью производители намерены воспользоваться.