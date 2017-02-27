В январе производство автомобилей в Петербурге выросло в 2,4 раза

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в январе 2017 г. выпустили 25 200 легковых автомобилей, что в 2,4 раза болше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». Увеличение производства показали все три завода. Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому составила 32% (по итогам 2016 г. было 25,6%).

Рост был ожидаем: показатель выпуска автомобилей в Петербурге в январе прошлого года стал самым низким за последние пять лет за счет остановка завода Hyundai в связи с подготовкой к производству модели Creta, объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В 2016 г. конвейер завода Hyundai простаивал до 21 января из-за переналадки для выпуска Creta, он произвел в первом месяце 2016 г. 6700 автомобилей Hyundai и Kia, что на 53% меньше, чем годом раньше. С 15 февраля этого года на заводе началось серийное производство нового седана Solaris. Но производство на Hyundai в 2017 г. останется в рамках проектной мощности (200 000 автомобилей в год), говорила его представитель в декабре.

Toyota нарастила выпуск за счет новой модели RAV4, а Nissan - из-за низкой базы прошлого года и стабильного спроса на продукцию, следует из сообщения «Auto-Dealer-СПб».

Рост производства на заводе Nissan объясняется стартом сборки двух моделей: Nissan Qashqai (с ноября 2015 г.) и нового поколения Nissan Murano (с июня 2016 г.), говорил в конце 2016 г. его представитель. Toyota начала выпуск кроссовера RAV4 с августа 2016 г.

По словам Чаплыгина, в январе 2017 г. было выпущено больше машин, чем в январе 2015 г., что служит позитивным сигналом для местного автопрома: «В дальнейшем динамика будет снижаться, но по итогам года мы ожидаем увеличение производства».