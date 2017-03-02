Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Автодилеры – пессимисты

Роста продаж новых автомобилей в России ждать не стоит, считает британский автодилер Inchcape

Прогноз АЕБ на 2017 год – рост на 4%
Цены на автомобили растут, а доходы населения – нет, так объясняют дилеры, почему роста продаж машин ждать не стоит
Цены на автомобили растут, а доходы населения – нет, так объясняют дилеры, почему роста продаж машин ждать не стоит
Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. рынок новых автомобилей в России останется на уровне прошлого года, сообщил в своем прогнозе крупный британский автодилер Inchcape, управляющий 17 центрами в Москве и Петербурге. В его портфеле преимущественно премиальные автомобильные марки – Audi, BMW, Mini, Land Rover, Lexus, Rolls-Royce, Jaguar, а также Volvo и Toyota. Компания не объясняет, на основании чего она прогнозирует нулевой рост рынка. Отказался это сделать и представитель Inchcape.

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