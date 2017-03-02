Bentley Continental GT Supersports: Салют невозможному

Ужин, начавшийся за здравие нового купе Bentley, едва не завершился за упокой. Респектабельные европейские журналисты наперебой жаловались на исчезающие километр за километром безлимитные автобаны, репрессивные налоги на мощные автомобили и представителей власти, принимающих любую попытку ехать динамично за личное оскорбление. Хуже всего, как выяснилось, приходится швейцарцам: полицейские отчитывают их даже за писк шин при торможении, а за существенное превышение скорости автомобиль могут конфисковать и уничтожить, невзирая на цену и редкость.

За столом помолчали и вздохнули, словно поминая попавшие под пресс суперкары. Седовласый Вольфганг Дюрхаймер, курирующий в концерне Volkswagen не только Bentley, но и Bugatti, философски отметил, что все в мире изменчиво – вот и Bugatti Chiron вполне может стать последним полностью бензиновым гиперкаром в истории. Но в будущее обеих марок 58-летний топ-менеджер все равно смотрит с оптимизмом. Прежде всего потому, что хорошо знает психологию своих клиентов – состоятельным любителям автомобилей в любом случае нужно будет на что-то тратить свои деньги, даже если это будет ездящий по струнке правил электрокар. Главное – статусность и должный уровень роскоши. «До появления Bentley Bentayga на люксовый внедорожник нельзя было потратить свыше 160 000 евро, более дорогих предложений просто не существовало. Бедные люди! Но мы решили их проблему».

Для таких покупателей новейший Bentley Continental GT Supersports – весьма существенный повод избавиться от нескольких сотен тысяч евро. Ведь это не только самый быстрый и мощный Bentley в истории (а по совместительству, еще и самый быстрый 4-местный серийный автомобиль в мире), но еще и эксклюзивный – тираж будет ограничен 710 экземплярами, по количеству «лошадей» под капотом. Зачем ограничивать собственные продажи? «Кому интересны массовые версии? О них никто не говорит, – продолжает делиться особенностями люксового рынка Дюрхаймер. – А самый мощный и быстрый Bentley, да еще выпущенный лимитированной серией – такие разлетаются в первые месяцы продаж. Фишку с ограничением тиража по количеству лошадиных сил мы впервые попробовали с Bentayga First Edition, все были в восторге».

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Важная часть работы инженеров и дизайнеров Bentley – непрерывный тюнинг собственной продукции. Если заглянуть в онлайн-конфигуратор Bentley Continental GT, вам предложат сразу 11 версий купе и кабриолетов, хотя базовых модификаций всего две – с 12-цилиндровым W-образным двигателем и с V8. На излете жизненного цикла («Континентал» на платформе Porsche Panamera уже проходит испытания) модели подарили рекордно быструю версию. Нынешний Supersports – уже третий в истории марки. Первый Bentley 3 Litre выпускался в двадцатые годы и развивал умопомрачительные для того времени 160 км/ч, Bentley Continental GT Supersports 2009 г. достигал 329 км/ч, а новый – 336 км/ч.

Прибавка по сравнению с моделью восьмилетней давности вроде бы невелика. Но, объясняет нам руководитель проекта Continental GT Пол Джонс, мощность, необходимая машине для преодоления сопротивления воздуха, пропорциональна кубу скорости, то есть на высоких скоростях каждый км/ч требует табуна лошадей. Для Supersports достижение нового рекорда потребовало дополнительных 80 л. с. и 217 Нм к показателям прежнего поколения. Можно ли было добиться большего, сделав автомобиль легче? Не в случае Bentley. «Мы делали не спорткар, а гран-туризмо, из которого выходишь отдохнувшим после тысячекилометрового броска», – гордится Джонс. Перефразируя бородатый анекдот, у пассажиров Supersports не будет меньше комфорта – просто их Bentley будет больше пить. «Впрыснуть топлива в цилиндры мы можем сколько угодно, главное – обеспечить достаточно воздуха, чтобы его сжечь», – жутко неполиткорректное замечание, которое вряд ли позволили бы себе в Volkswagen, но показавшие фигу Евросоюзу британцы не пытаются прикинуться защитниками природы. Чтобы накачать 6-литровый W12 воздухом, применили турбины с производительностью на четверть выше, чем у прежнего рекордсмена GT Speed. У него же позаимствовано и шасси – по сравнению со стандартным Continental GT у Supersports более жесткие элементы подвески и уменьшенный на сантиметр клиренс. Сорок килограммов, на которые «Суперспортс» легче GT Speed, скорее побочный эффект от установки карбон-керамических тормозов и титановой выпускной системы, чем запланированная программа по сбросу веса.

При этом в Bentley приложили все усилия, чтобы самый быстрый Continental GT можно было легко опознать на дороге. Предыдущий «Суперспортс» 2009 г. с вертикальными воздухозаборниками в переднем бампере напоминал минималистичный концепт-кар. Новый выглядит так, словно перед дизайнерами поставили задачу сделать автомобиль настолько броским и агрессивным, что перед ним оказалась бессильной фантазия тюнингеров. Для фешенебельного португальского курорта «Пена Лонга», привечающего состоятельных любителей гольфа и приютившего мероприятие Bentley, новый Supersports выглядит избыточно эффектно, чересчур молодежно. В отличие от остальных машин марки, его сложно представить в гараже гольфиста – такое купе, с карбоновыми клыками в бампере, отверстиями в капоте и фиксированным спойлером должно украшать Instagram футболиста с модной прической или татуированного бойца MMA.

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Зато внутри спортом и не пахнет – пахнет кожей, которой обтянута почти каждая поверхность, если она не сделана из алюминия, дерева или углеволокна. Салону в стиле нео-ретро исполнилось уже 13 лет, и сейчас даже экран мультимедийной системы – большой, но низкого разрешения, – выглядит данью винтажному дизайну, а не новым технологиям. Для Supersports по-новому прошили ромбами кресла и дверные панели, а также добавили вариант отделки передней панели тонкотканым углеволокном. Таким «карбон» мы еще не видели: клетчатая кисея из нитей тоньше человеческого волоса переливается под лаком, как дорогой шелк. Впервые для Continental GT можно заказать трехцветную отделку интерьера алькантарой – на сиденья словно наброшены модные стеганые спортивные курточки, а пальцы встречают искусственную замшу даже на руле и селекторе передач.

Крутящий момент 1017 Нм – это ближе к уровню седельных тягачей, способных перевозить пару десятков тонн груза. Когда в «Суперспортсе» стартуешь с прожатой в пол педалью газа, автомобиль отталкивается от дороги так остервенело, словно хочет собрать под собой асфальт гармошкой. Пара подзатыльников пассажирам – и «Бентли» одергивает себя, полет к горизонту продолжается в относительной тишине и абсолютном комфорте. Спустя несколько секунд, одергивать себя приходится водителю: до заметных исключительно по спидометру 160 км/ч купе разгоняется за малозаметные 7,2 с.

На дорогах общего пользования, вне безлимитных автобанов, Supersports избыточен – слишком легко дается ему скорость, поэтому приходится сдерживать и себя, и автомобиль, поглядывая на спидометр. Единственная забава, нехитрое применение семистам «лошадям» – резкий старт до разрешенного максимума и торможение двигателем с помощью понижающих передач, при котором в глушителе раздаются очереди оглушительных хлопков. С каждым движением левым лепестком словно подкидываешь в выхлопную систему горсть петард, грохочущих под днищем. То ли торжественный салют способностям автомобиля, то ли похоронный – возможностям их реализовать на дороге. Слушать салюты производства Bentley, кстати, лучше в кабриолете – открытая версия уступает доли секунды в разгоне, но скорость в ней ощущается гораздо эмоциональнее, а с поднятым верхом она не уступает в акустическом комфорте купе.

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К счастью, в Португалии нашлась асфальтовая дорога, не обремененная знаками ограничения скорости и радарами. За пару кругов по 4,36 км гоночной трассы «Эштроил» в компании инструкторов Bentley не удалось разогнаться до заявленных 336 км/ч, зато тринадцать ее поворотов дали представление о работе системы векторизации тяги. Инженеры научили полноприводный Supersports охотнее заныривать в повороты, придерживая тормозами заднее внутреннее колесо, и быстрее выходить из них, прикусывая оба колеса одного борта. Траекторию Supersports действительно меняет с увлечением, а направив руль на выход из поворота, можно резче нажимать на газ – автомобиль не встанет боком. Но со своими 2280 кг веса «Суперспортс» все равно не будет поворачивать так, как это делают более легкие спорткары: в затяжных виражах пятиметровое купе начинает плавно скользить наружу, разматывая радиус поворота, как гигантское йо-йо.

Помимо веса, от настоящего спорта водителя в «Суперспортсе» отделяет еще и забота о том, чтобы общение с купе проходило без усилий и стрессов: ради облегчения управлением автомобилем на обычных дорогах все органы управления словно опутали сладкой ватой, задемпфировали реакции, ослабили струны обратной связи. Вкупе с шумоизоляцией, отсекающей большинство «естественных» шумов автомобильного организма, это порой вызывает сюрреалистические ощущения – за рулем словно не управляешь механизмами, а повелеваешь стихиями. Нажал на газ – автомобиль унесло вихрем, чуть продавил педаль тормоза – и воздух впереди мгновенно сгустился, массивный нос уперся в упругую невидимую стену. Но в кабине «Суперспортса», как нигде, стоит почаще напоминать себе о том, что чудес не бывает, и ничто не вечно. Как не вечна выносливость тормозов этого купе с рекордно большими для серийного автомобиля 420-миллиметровыми дисками. Раз за разом поражали они на треке чудовищным замедлением, а потом почти полностью отказали на одной из машин. Свою лепту в перегрев внесла неотключаемая система векторизации тяги, но Пол Джонс уверен, что на обычных серпантинах такая ситуация водителю Supersports не грозит.

В любом случае, выйдя на треке из безупречно удобного кресла с массажем и вентиляцией и ощутив тысячеградусный жар, исходящий от 21-дюймовых колес, понимаешь – это великий автомобиль, хотя бы по совокупности характеристик. Но стоит ли ездить на нем каждый день, распыляя 710 сил на светофорные гонки и неизбежные штрафы за превышение? Дюрхаймер поделился еще одним секретом: «Мы следим за ценами на Bentley ограниченной серии на вторичном рынке. Она зависит от пробега: если годовой примерно равен пробегу обычного авто, то цена падает. Но если машина проезжает в год не больше тысячи километров, лимитированные Bentley растут в цене, становясь коллекционными машинами».