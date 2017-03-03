Daimler инвестирует в сеть зарядных станций для электромобилей

Daimler выступил в роли ведущего инвестора в раунде финансирования ChargePoint, ведущей сети станций для подзарядки электромобилей. ChargePoint привлекла $82 млн и хочет использовать эти деньги для расширения бизнеса в Европе. Это происходит на фоне подготовки европейских автопроизводителей к ожидаемому росту спроса на электромобили в регионе.

По прогнозам автомобильных компаний и экспертов, на долю электромобилей может прийтись 25% продаж новых автомобилей к 2030 г., тогда как сейчас она ниже 2%. Это побуждает крупных европейских автопроизводителей, включая Daimler, BMW и Volkswagen, инвестировать в зарядные станции.

Калифорнийская ChargePoint уже начала изучать европейские рынки и нанимать там сотрудников, заявил ее гендиректор Паскуале Романо. Ожидается, что крупнейшими рынками электромобилей в Европе будут скандинавские страны, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды. «Первый шаг – это идти именно туда, где есть электромобили, и подстраиваться под политику этих государств», - сказал в интервью Романо.

Компании не раскрыли конкретный размер инвестиций Daimler. Немецкая компания в этот раз стала ведущим инвестором, но другие также проявляют интерес к деятельности ChargePoint. В рамках нынешнего раунда финансирования будет произведен еще один сбор средств, что позволит стартапу привлечь немногим более $100 млн, сказал Романо. Дополнительные инвестиции делают компании, ранее уже вложившиеся в ChargePoint, такие как BMW i Ventures, Braemar Energy Ventures, Linse Capital и Rho Capital Partners.

Всего ChargePoint привлекла уже $255 млн.

После завершения раунда финансирования топ-менеджер Daimler Аксель Харрис, отвечающий за развитие его будущего бренда EQ, войдет в совет директоров ChargePoint. За последние девять лет эта компания стала ведущим оператором зарядных станций в США. У нее около 33 000 станций, в основном в этой стране, но она редко владеет ими. Вместо этого ChargePoint объединяет их в виртуальную сеть и позволяет водителям оплачивать зарядку электромобилей. «Если брать большинство наших станций, мы больше напоминаем Airbnb», а не традиционные АЗС, отмечает Романо.

Остальные партнеры ChargePoint в Европе неизвестны. Но в США она недавно стала сотрудничать с BMW и Volkswagen, чтобы построить сеть станций быстрой зарядки. В то же время в Европе Daimler, BMW, Volkswagen и Ford тоже намерены строить вместе сеть таких станций вдоль главных автомагистралей. По мнению аналитиков, позже к ним может присоединиться ChargePoint. Романо отказался это комментировать.

Перевел Алексей Невельский