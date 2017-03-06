Peugeot 3008 стал лучшим европейским автомобилем

Peugeot 3008 назван лучшим европейским автомобилем 2017 г. (Car of the Year 2017). Результаты конкурса по традиции были объявлены перед открытием ежегодного автосалона в Женеве. Лучший автомобиль региона выбирали в этом году из 29 новинок рынка, из которых семь вышли в финал.

Финалистами конкурса этого года стали Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes E-Class, Nissan Micra, Toyota C-HR и Volvo S90/V90. В итоге Peugeot 3008 занял первое место, получив 319 баллов жюри и обогнав ближайшего конкурента – Alfa Romeo Giulia – на 23 балла. Третье место – у Mercedes E-Class (197 баллов). В 2014 г. Peugeot уже становился автомобилем года с моделью 308 – тогда CEO Peugeot Максим Пика пообещал как можно дольше удерживать этот титул.

Конкурс организован семью крупнейшими европейскими специализированными изданиями: итальянским Auto Italia, британским Autocar, испанским Autopista, нидерландским Autovisie, французским L’Automobile, немецким Stern и шведским Vi Bilägare. Жюри Car of the Year состоит из 58 автомобильных журналистов из 22 стран Европы, которые выбирают лучший автомобиль в два этапа по результатам сравнительных тест-драйвов. От России в жюри входят главный редактор «Авторевю» Михаил Подорожанский и автор «Ведомостей» Вадим Овсянкин.

Критерии оценки моделей — инновации, дизайн и соотношение цена-качество. В финале члены жюри распределяют 25 баллов как минимум пяти из семи финалистов. Организаторы стараются подчеркнуть независимость конкурса, указывая на прозрачность системы голосования и отсутствие у спонсоров конкурса связей с автомобильной индустрией.

Конкурс проводится ежегодно с 1964 г. В прошлом году лучшим автомобилем был назван Opel (Vauxhall) Astra. В 2015 г. лучшим автомобилем года стал Volkswagen Passat.