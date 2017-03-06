Легковые автомобили

Peugeot 3008 стал лучшим европейским автомобилем

Победителя выбрали среди нескольких десятков новинок рынка
Peugeot 3008 занял первое место, получив 319 баллов жюри
Peugeot 3008 занял первое место, получив 319 баллов жюри
Zuma / TASS

Peugeot 3008 назван лучшим европейским автомобилем 2017 г. (Car of the Year 2017). Результаты конкурса по традиции были объявлены перед открытием ежегодного автосалона в Женеве. Лучший автомобиль региона выбирали в этом году из 29 новинок рынка, из которых семь вышли в финал.

Финалистами конкурса этого года стали Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes E-Class, Nissan Micra, Toyota C-HR и Volvo S90/V90. В итоге Peugeot 3008 занял первое место, получив 319 баллов жюри и обогнав ближайшего конкурента – Alfa Romeo Giulia – на 23 балла. Третье место – у Mercedes E-Class (197 баллов). В 2014 г. Peugeot уже становился автомобилем года с моделью 308 – тогда CEO Peugeot Максим Пика пообещал как можно дольше удерживать этот титул.

Конкурс организован семью крупнейшими европейскими специализированными изданиями: итальянским Auto Italia, британским Autocar, испанским Autopista, нидерландским Autovisie, французским L’Automobile, немецким Stern и шведским Vi Bilägare. Жюри Car of the Year состоит из 58 автомобильных журналистов из 22 стран Европы, которые выбирают лучший автомобиль в два этапа по результатам сравнительных тест-драйвов. От России в жюри входят главный редактор «Авторевю» Михаил Подорожанский и автор «Ведомостей» Вадим Овсянкин.

Opel Astra
Европейским автомобилем 2016 года стал Opel Astra
Победитель и финалисты этого года – в галерее «Ведомостей»

Критерии оценки моделей — инновации, дизайн и соотношение цена-качество. В финале члены жюри распределяют 25 баллов как минимум пяти из семи финалистов. Организаторы стараются подчеркнуть независимость конкурса, указывая на прозрачность системы голосования и отсутствие у спонсоров конкурса связей с автомобильной индустрией.

Конкурс проводится ежегодно с 1964 г. В прошлом году лучшим автомобилем был назван Opel (Vauxhall) Astra. В 2015 г. лучшим автомобилем года стал Volkswagen Passat.

Peugeot 308 - лучший автомобиль 2014 года
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Peugeot 3008 назван лучшим европейским автомобилем 2017 г., получив 319 баллов жюри. Во втором поколении кроссовер Peugeot 3008 стал больше походить на типичный SUV. Модель должна стать для компании глобальной и угодить всем. Прежний 3008, похожий на приподнятый над дорогой микроавтобус, нравился исключительно французам
Arnd Wiegmann / Reuters
Peugeot 3008 назван лучшим европейским автомобилем 2017 г., получив 319 баллов жюри. Во втором поколении кроссовер Peugeot 3008 стал больше походить на типичный SUV. Модель должна стать для компании глобальной и угодить всем. Прежний 3008, похожий на приподнятый над дорогой микроавтобус, нравился исключительно французам
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Компактный заднеприводный седан Alfa Romeo Giulia – на втором месте (296 баллов). Седан стал первой моделью из серии новых продуктов, которые должны возродить знаменитую, но угасающую итальянскую марку, входящую в концерн Fiat Chrysler Automobiles. В этой лиге много сильных игроков, начиная со свежих Mercedes-Benz C-класса и Jaguar XE до уже примелькавшейся BMW 3-й серии
Alfa Romeo
Компактный заднеприводный седан Alfa Romeo Giulia – на втором месте (296 баллов). Седан стал первой моделью из серии новых продуктов, которые должны возродить знаменитую, но угасающую итальянскую марку, входящую в концерн Fiat Chrysler Automobiles. В этой лиге много сильных игроков, начиная со свежих Mercedes-Benz C-класса и Jaguar XE до уже примелькавшейся BMW 3-й серии
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Mercedes E-Class замыкает тройку лидеров (197 баллов). Новое поколение E-Class помогло в прошлом году немецкой марке вернуться на первую позицию по продажам в премиум-сегменте. Эта модель будет производиться на заводе компании в Московской области, который будет запущен в 2019 г.
Mercedes
Mercedes E-Class замыкает тройку лидеров (197 баллов). Новое поколение E-Class помогло в прошлом году немецкой марке вернуться на первую позицию по продажам в премиум-сегменте. Эта модель будет производиться на заводе компании в Московской области, который будет запущен в 2019 г.
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Седан и универсал Volvo S90/V90 – на четвертом месте (172 балла). Они сделаны на той же основе, что большой кроссовер CX90. В машине применяются продвинутые системы помощи водителю, которые должны позволить компании в ближайшие годы выпустить серийно полностью автономный автомобиль
Седан и универсал Volvo S90/V90 – на четвертом месте (172 балла). Они сделаны на той же основе, что большой кроссовер CX90. В машине применяются продвинутые системы помощи водителю, которые должны позволить компании в ближайшие годы выпустить серийно полностью автономный автомобиль
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Третье поколение хетчбэка Citroën C3 – пятое место (166 баллов) – продолжает развитие нового авангардного стиля марки, который должен подчеркнуть ее ориентацию на молодых и прогрессивно настроенных покупателей
Citroën
Третье поколение хетчбэка Citroën C3 – пятое место (166 баллов) – продолжает развитие нового авангардного стиля марки, который должен подчеркнуть ее ориентацию на молодых и прогрессивно настроенных покупателей
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Toyota C-HR получила 165 баллов жюри – шестое место. Это совершенно новый для Toyota субкомпактный кроссовер с очень экстравагантным дизайном, который будет продаваться на всех мировых рынках
Toyota Motor
Toyota C-HR получила 165 баллов жюри – шестое место. Это совершенно новый для Toyota субкомпактный кроссовер с очень экстравагантным дизайном, который будет продаваться на всех мировых рынках
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Nissan Micra – 7-е место (135 баллов). Для европейского рынка автомобиль будет выпускаться во Франции на заводе партнера по альянсу Renault
Nissan
Nissan Micra – 7-е место (135 баллов). Для европейского рынка автомобиль будет выпускаться во Франции на заводе партнера по альянсу Renault
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