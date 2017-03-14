«АвтоВАЗ» рассчитывает увеличить экспорт почти на 75%

«АвтоВАЗ» улучшил прогноз экспорта на этот год. Концерн собирается в 2017 г. отправить на экспорт около 30 000 автомобилей, передал ТАСС слова президента компании Николя Мора. Это на 74% больше, чем «АвтоВАЗ» поставил за рубеж в 2016 г. Предыдущий прогноз компании был консервативнее – рост на 50%.

По словам Мора, основные зарубежные поставки придутся на страны СНГ. На главном для себя экспортном рынке – казахстанском – «АвтоВАЗ» планирует в 2017 г. занять не менее 25% рынка, рассказал Мор. В прошлом году в Казахстане официальными дилерами было продано 43 845 легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе 8146 машин Lada, по данным союза «Казавтопром». Получается, доля марки составила почти 19%.