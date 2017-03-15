В выпуск трех новых моделей на «Хендэ мотор мануфактуринг рус» вложено в 11 млрд рублей

Модернизация понадобилась, чтобы организовать производство новых моделей автомобилей
Е. Егоров / Ведомости
Инвестиции в модернизацию автозавода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге в 2016–2017 гг. составили 11 млрд руб. (примерно $185 млн по текущему курсу ЦБ), сообщил гендиректор автозавода Чой Донг Ель. До модернизации инвестиции были $600 млн, напомнил представитель завода. Модернизация понадобилась, чтобы организовать производство компактного кроссовера Hyundai Creta (выпускается с августа 2016 г.), нового поколения седана Hyundai Solaris (с февраля 2017 г.) и нового поколения Kia Rio (выпуск начнется в середине лета). На завод куплено 53 промышленных робота, теперь их 230. Как скажется появление новых роботов на количестве занятых – на предприятии работает 2200 человек, – представитель завода не сказал, как не поделился и планами инвестиций.