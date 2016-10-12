Автомобильная промышленность

УАЗ представил обновленную версию внедорожника «Патриот»

Производитель отказался от дизельных модификаций двигателя
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12 октября УАЗ представил обновленный внедорожник УАЗ ПАТРИОТ
М. Стулов / Ведомости
12 октября УАЗ представил обновленный внедорожник УАЗ ПАТРИОТ
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В базовой комплектации «Патриот» стоит 809 000 рублей
М. Стулов / Ведомости
В базовой комплектации «Патриот» стоит 809 000 рублей
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Покупателям предлагается внедорожник с бензиновым двигателем 2,7 л и мощностью 135 л.с.
М. Стулов / Ведомости
Покупателям предлагается внедорожник с бензиновым двигателем 2,7 л и мощностью 135 л.с.
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Внедорожник имеет новую решетку радиатора, эмблему на ней сделали крупнее
М. Стулов / Ведомости
Внедорожник имеет новую решетку радиатора, эмблему на ней сделали крупнее
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Обновленный автомобиль представил генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов
М. Стулов / Ведомости
Обновленный автомобиль представил генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов
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М. Стулов / Ведомости
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М. Стулов / Ведомости
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М. Стулов / Ведомости
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М. Стулов / Ведомости
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М. Стулов / Ведомости
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  • 12 октября УАЗ представил обновленный внедорожник УАЗ ПАТРИОТ
  • В базовой комплектации «Патриот» стоит 809 000 рублей
  • Покупателям предлагается внедорожник с бензиновым двигателем 2,7 л и мощностью 135 л.с.
  • Внедорожник имеет новую решетку радиатора, эмблему на ней сделали крупнее
  • Обновленный автомобиль представил генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов
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