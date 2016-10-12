УАЗ представил обновленную версию внедорожника «Патриот»
Производитель отказался от дизельных модификаций двигателя
12 октября УАЗ представил обновленный внедорожник УАЗ ПАТРИОТ
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В базовой комплектации «Патриот» стоит 809 000 рублей
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Покупателям предлагается внедорожник с бензиновым двигателем 2,7 л и мощностью 135 л.с.
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Внедорожник имеет новую решетку радиатора, эмблему на ней сделали крупнее
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Обновленный автомобиль представил генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов
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