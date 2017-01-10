Америка любит все большое

Первое автошоу года открылось в Детройте

В Детройте открылось первое автошоу 2017 г. - Североамериканский международный автосалон (NAIAS). Окончательно отправившийся от кризиса рынок США на фоне низких цен на топливо требует большие машины и мощные моторы, на что незамедлительно реагируют производители. Впрочем, с большой оглядкой на экологические нормы - «дизельгейт» оказывает влияние не только на Volkswagen, но и на всю автоиндустрию