Америка любит все большое
Первое автошоу года открылось в Детройте
В Детройте открылось первое автошоу 2017 г. - Североамериканский международный автосалон (NAIAS). Окончательно отправившийся от кризиса рынок США на фоне низких цен на топливо требует большие машины и мощные моторы, на что незамедлительно реагируют производители. Впрочем, с большой оглядкой на экологические нормы - «дизельгейт» оказывает влияние не только на Volkswagen, но и на всю автоиндустрию
Mercedes-Benz продолжает запуск версий нового E-класса. Модель с кузовом "купе" появится на американском рынке летом 2017 г., объявили в компании
1/16
BMW показывает седаны 5 серии нового седьмого поколения перед коммерческим запуском новинки в феврале. В Детройте представлены самая мощная версия - M550i xDrive - и гибридная 530e
2/16
Электрический Volkswagen I.D. Buzz эксплуатирует харизматичную внешность знаменитого «хиппимобиля» Type 2, первого Transporter. Запас хода полноприводного микроавтобуса - 600 км, разгон до 100 км/ч как у спорткара - 5 с, но максимальная скорость ограничена 160 км/ч
3/16
Audi Q8 concept предсказывает перспективную модель марки в сегменте полноразмерных (в американской классификации) автомобилей, а заодно и направление развития дизайна всего бренда. Гибридный привод (plug-in) концепта развивает мощность 448 л. с. и 700 Н·м крутящего момента. Серийный кроссовер Q8 должен выйти на рынок в 2018 г., пообещала компания
4/16
Mercedes-Benz показывает обновленный кроссовер GLA в версии AMG 45 4Matic
5/16
Большой кроссовер Volkswagen Atlas показан в "спортивной" версии «R-Line»
6/16
Пятое поколение флагманского седана Lexus LS 500 построено на новой платформе. Для машины разработаны бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач
7/16
Waymo, подразделение Alphabet (Google) по технологиям самоуправляемых автомобилей, показывает автономный Chrysler Pacifica. Компания представила собственный набор датчиков, который должен обеспечивать необходимые данные для беспилотных машин. Waymo впервые подробно раскрыла свою стратегию продвижения технологий: компания собирается поставлять автопроизводителям полнофункциональный комплект программных и аппаратных средств, избавив их от необходимости инвестировать в собственные разработки
8/16
Chevrolet Traverse, 2-е поколение самого большого кроссовера марки
9/16
GMC Terrain во втором поколении сбросил почти 200 кг веса и перешел на турбированные моторы
10/16
Nissan Qashqai будет продаваться на американском рынке как Rogue Sport
11/16
Honda Odyssey 2018 модельного года может оснащаться многими полезными опциями, в том числе встроенным пылесосом для салона
12/16
Концепт Nissan Vmotion 2.0 может стать прообразом нового поколения Altima - бестселлера марки на североамериканском рынке. Популярность седанов в США снижается, но спрос на машины с этим типом кузова все еще очень высок
13/16
Toyota решила сделать внешность новой Camry 2018 модельного года более игривой, чтобы привлечь более молодых покупателей
14/16
Серийная версия концепта Infiniti QX50 будет оснащаться функциями вспомогательного автопилота
15/16
Хэтчбэк Kia Stinger сделан на основе концепта GT 2011 г. Будет выпускаться с задним и полным приводом и бензиновыми моторами 255 и 365 л. с. Продажи начнутся осенью 2017 года
16/16