Универсал узкого профиля

Porsche представит Panamera с кузовом универсал на Женевском автосалоне

Porsche представит новую версию Panamera - универсал Sport Turismo - на Женевском автосалоне в начале марта. Модель отличается универсальностью и практичностью в повседневной эксплуатации, отмечает компания. По габаритам и технической начинке универсал почти полностью совпадает с хетчбэком. В Европе поставки универсалов начнутся 7 октября 2017 г., на остальных рынках - в начале ноября. В России цены на универсал будут начинатся с 6,67 млн руб. (версия Panamera 4 Sport Turismo, 330 л. с.), за 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 л. с.) просят от 7,82 млн руб., за 4S Sport Turismo (440 л. с.) - от 8,08 млн руб., за топ-версию Turbo Sport Turismo (550 л. с.) - от 10,31 млн руб.