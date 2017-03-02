Универсал узкого профиля
Porsche представит Panamera с кузовом универсал на Женевском автосалоне
Porsche представит новую версию Panamera - универсал Sport Turismo - на Женевском автосалоне в начале марта. Модель отличается универсальностью и практичностью в повседневной эксплуатации, отмечает компания. По габаритам и технической начинке универсал почти полностью совпадает с хетчбэком. В Европе поставки универсалов начнутся 7 октября 2017 г., на остальных рынках - в начале ноября. В России цены на универсал будут начинатся с 6,67 млн руб. (версия Panamera 4 Sport Turismo, 330 л. с.), за 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 л. с.) просят от 7,82 млн руб., за 4S Sport Turismo (440 л. с.) - от 8,08 млн руб., за топ-версию Turbo Sport Turismo (550 л. с.) - от 10,31 млн руб.
Porsche представит новую версию Panamera - универсал Sport Turismo - на Женевском автосалоне в начале марта. Модель отличается универсальностью и практичностью в повседневной эксплуатации, отмечает компания. «Для Porsche – это продвижение в новый сегмент при сохранении всех типичных ценностей и атрибутов», – сказал про новинку главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр
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По габаритам универсал (длина 5049 мм, ширина 1937 мм, высота 1428 мм, колесная база - 2950 мм) почти полностью совпадает с хетчбэком, на несколько миллиметров отличается высота кузова, что может зависеть от размета покрышек. В техническом плане, включая силовые установки, Sport Turismo также полностью идентичен хетчбэкам Panamera нового поколения, вышедшим на рынок в прошлом году. Sport Turismo серийно оснащается активным полным приводом с электроннорегулируемой многодисковой муфтой (системой Porsche Traction Management). Начиная с версии S в базовую комплектацию входит трехкамерная адаптивная пневмоподвеска
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Sport Turismo - первый Panamera, оснащенный трехместным задним сиденьем. Два крайних посадочных места сделаны в виде отдельных сидений, среднее — скорее дополнительное, поэтому конфигурация заднего ряда считается 2+1, а всей машины + 4+1. Дополнительно для Sport Turismo можно заказать два раздельных задних сиденья с электрорегулировками
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Задняя дверь универсала оснащена в базовой комплектации электроприводом. Она широко распахивается, а низкий борт (высота кромки 628 мм) облегчает доступ в багажный отсек объемом 520 л (у гибридной версии - 425 л), что на 20 л больше, чем у хетчбэка. Со сложенными спинками задних сидений пол багажника становится почти ровным, а объем погрузки увеличивается до 1390 л
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По многим параметрам Sport Turismo может считаться коннкурентом хетчбэка-суперкара Ferrari FF, ситает Bloomberg. В поворотах управляемая задняя подвеска создает впечатление, что машина гораздо меньше в габаритах, чем она есть на самом деле. Новый универсал Porsche должен справляться с прохождением виражей гораздо лучше, чем любой из внедорожников марки - на радость богатым тинэйджерам, озабоченным не столько статусом, но и этим параметром своих автомобилей, пишет издание
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Задний спойлер крыши универсала сделан регулируемым. Изменение его угла в движении может добавить задней оси до 50 кг прижимной силы. На скорости выше 170 км/ч спойлер автоматически отклоняется на один градус, повышая курсовую устойчивость и поперечную динамику машины. В режимах движения Sport и Sport Plus спойлер сдвигается уже на скорости 90 км/ч. Аэродинамический элемент также регулируется для снижения шума ветра при открывании опционной панорамной крыши универсала
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В Европе поставки универсалов начнутся 7 октября 2017 г., на остальных рынках - в начале ноября. В России цены на универсал будут начинатся с 6,67 млн руб. (версия Panamera 4 Sport Turismo, 330 л. с.), за 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 л. с.) просят от 7,82 млн руб., за 4S Sport Turismo (440 л. с.) - от 8,08 млн руб., за топ-версию Turbo Sport Turismo (550 л. с.) - от 10,31 млн руб. Дизельная версия в Россию поставляться не будет, сказала компания
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