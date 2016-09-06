Вице-президентом «АвтоВАЗа» по производству и поставкам стал выходец из Renault

Алеш Братож назначен на должность исполнительного вице-президента «АвтоВАЗа» по производству и управлению цепочками поставок, сообщили в компании. Отмечается, что это новая должность, которая введена «в рамках использования практик альянса Renault-Nissan».

Алеш Братож родился в 1964 г. в Словении, по образованию менеджер. На протяжении 32 лет работал в Renault. В мае 2016 г. Братож был назначен на должность советника президента «АвтоВАЗа» по производству.

В выходные «АвтоВАЗ» объявил об утвержденной советом директоров программе рекапитализации на 85 млрд руб. В декабре может быть проведена допэмиссия на 25 млрд руб., основной адресат которой – Renault. Деньги будут направлены на погашение долгов перед акционерами компании.