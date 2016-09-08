Автомобильный рынок в России в августе сократился на 18%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе упали на 18% по сравнению с 2015 г., до 113 749 шт., следует из пресс-релиза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего с начала года продано 895 357 автомобилей, что на 14,9% меньше показателя 2015 г.

«Необходимо помнить, что в прошлом году продажи августа были поддержаны скачками валютного курса, стимулирующими клиентов ускорить покупку автомобиля. Такого не случилось в этом году, что плохо для статистики прошедшего месяца, но хорошо для продаж ближайшего будущего, так как спрос не был деформирован валютным курсом», – считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Больше всего с начала года упали продажи легковых автомобилей Datsun (-51%), Mitsubishi (-55%), Honda (-71%), SsangYong (-75%) и Acura (-67%). В то же время выросли продажи автомобилей Jaguar (+73%), Alfa Romeo (+238%) и Foton (+100%).