Автопроизводители вдвое занижают данные о расходе горючего – исследование

Автомобили потребляют на 45% больше горючего, чем заявляют автопроизводители, пишет бельгийская газета De Standaard со ссылкой на исследование Toulouse School of Economics. Его результаты показывают, что разрыв между реальными данными и тем, что на бумаге, продолжает увеличиваться. «Этот разрыв не ограничивается несколькими производителями. Подобная тенденция наблюдается у всех значительных автомобилестроителей Европы», – сказал изданию эксперт Матиас Рейнартс.

Самый значительный разрыв между реальным и обещанным потреблением горючего зафиксирован у Renault, далее следуют Toyota и Ford. Следовательно, отмечают эксперты, не соответствуют действительности и данные о показателях выбросов углекислого газа.