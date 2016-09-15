У российского дистрибутора Mitsubishi Motors новый руководитель

Президентом и гендиректором «ММС рус», официального дистрибутора Mitsubishi Motors в России, с 30 сентября 2016 г. станет Наоя Накамура, сообщила компания. Нынешний руководитель российского офиса автопроизводителя Наоя Такаи вернется в Японию в штаб-квартиру Mitsubishi Corporation по окончании пятилетнего срока руководства «ММС рус».

Накамура имеет опыт работы в России: в 2013–2015 гг. он отвечал за развитие «ММС рус» и за направление запасных частей и аксессуаров. Он также работал в Северной Корее и Нидерландах. Новый гендиректор, которому на следующей неделе исполнится 46 лет, работает в Mitsubishi Corporation с 1993 г. Сейчас он руководит автомобильным направлением Европы, Ближнего Востока, Африки и России в штаб-квартире Mitsubishi Corporation в Токио.

В 2014 г. продажи автомобилей Mitsubishi в России достигли 80 000 единиц, что составило 4,1% доли рынка. С января по август 2016 г. компания продала в России 11 396 машин (снижение на 54,6%), доля рынка составила 1,3% (снижение на 1,1 п. п.). Весь рынок сократился на 14,9% до 895 400 автомобилей.

В мае 2016 г. было объявлено, что Nissan покупает 34%-ную долю в Mitsubishi Motors за 237 млрд иен ($2,353 млрд), что сделает Nissan крупнейшим акционером автопроизводителя Mitsubishi.