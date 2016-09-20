Авторынок Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос на фоне сокращения российского

Рынок новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 8 месяцев года вырос на 1,9% и 3,2% соответственно, сообщил «Автостат». Тенденция идет вразрез с динамикой всего российского рынка, который по данным аналитического агентства сократился за восемь месяцев на 8,4% до 780 200 единиц.

Крупнейшими региональными рынками являются Москва и Московская область, на долю которых приходится четверть продаж новых автомобилей (24,4%). Столичный рынок показал снижение на 6,2% до 130 100 шт., подмосковный сократился на 7,8% до 60 400 шт.

Авторынок Санкт-Петербурга третий в России - 53 200 легковых автомобилей, Ленобласти двадцатый - 9008 шт. Кроме них больше новых автомобилей в этом году покупали в Пермском крае - 15 593 шт. (рост 6%) и Удмуртии - 9706 (1,2%). В остальных 46 регионах, вошедших в исследование, спрос сокращался.