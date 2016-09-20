Варданян избран председателем совета директоров Sollers

Президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян избран председателем совета директоров ПАО «Соллерс».

Как говорится в сообщении компании, соответствующее решение было принято на заседании 19 сентября.

Акционеры «Соллерса» на годовом собрании 29 июня избрали новый состав совета директоров компании, сменив троих из девяти членов совета.

Помимо Варданяна в совет вошли генеральный директор ООО «Ин Блум» Лука Маработтини, экс-гендиректор ныне несуществующего СП «Соллерс-Isuzu» Франц Хильгерт.

В группу Sollers входят ООО «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили «УАЗ», является ключевым активом группы), ОАО «Заволжский моторный завод», ООО «Соллерс - Дальний Восток». Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.