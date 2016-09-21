Суд Брауншвейга получил иски от инвесторов Volkswagen на 8,2 млрд евро

Окружной суд Брауншвейга получил более 1400 исков от инвесторов Volkswagen на общую сумму 8,2 млрд евро ($9,1 млрд), пишет The Wall Street Journal. Истцы требуют взыскать с автопроизводителя компенсацию за ущерб, который они понесли в связи с падением котировок компании из-за дизельгейта. Они считают, что компания слишком поздно уведомила их о начале расследования махинаций с показателями по количеству вредных веществ в выхлопах. Как заявил представитель суда, иски подали в том числе американские пенсионные фонды, инвестиционные фонды различных земель Германии и индивидуальные инвесторы. Пока количество поступивших исков к VW сравнимо с половиной общего количества гражданских исков, которые этот суд получает за целый год. Поскольку закон запрещает подачу исков в электронном виде, суду придется найти дополнительные площади для хранения исковых документов.

Volkswagen не смог оперативно прокомментировать сообщение суда.