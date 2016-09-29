Импорт автомобилей в Россию вырос впервые за три года

Ввоз легковых автомобилей в Россию в августе 2016 г. вырос впервые за три года. Последний рост показателя был зафиксирован в сентябре 2013 г. (+5,2%). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В последний месяц лета в Россию было ввезено 21 100 легковых автомобилей, что на 5,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной маркой по объемам ввоза легковых автомобилей стала японская Toyota, показатель которой в августе составил 8200 единиц – в 3,5 раза больше, чем годом ранее. При этом сразу четыре модели Toyota занимают первые позиции в рейтинге: Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Corolla.

Второй по популярности стала Lexus – в августе было ввезено в Россию 2900 штук, что в 8,6 раза больше по сравнению с результатом августа 2015 г.

Замыкает тройку лидеров среди производителей Mercedes-Benz с 2600 ввезенными в августе автомобилями – на 3,5% меньше, чем год назад. Две модели этого бренда (GLE-Class и GLC-Class) тоже входят в топ-10.

По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2016 г. упали в годовом выражении на 18%, до 113 740 шт.